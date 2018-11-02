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Шойгу пообещал продолжение учений в Средиземноморье
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Учения «Океанский щит» будут проводить на постоянной основе, заявил Шойгу 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: Пресс-служба МО РФ
Масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться на постоянной основе, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Учения "Океанский щит" прошли в Средиземном море в 2018 году впервые в современной истории России.
"Подобные учения будут проводиться на постоянной основе", — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки".
"Руководство учениями осуществлялось Главным командованием ВМФ из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус", — добавил Шойгу.
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