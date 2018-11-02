Английских «Вождей» восстановят в Ираке

Возвращение «Вождей»: английские танки Chieftain восстановят в Ираке

В войска стали поступать китайские Тип 59, Тип 69-II, советские Т-55 и Т-72М1.

اول ظهور لترسانة احدى كتائب دبابات #الحشد_الشعبي بتموية جديد في مدينة كربلاء ، الكتيبة تحوي على قرابة 20 دبابة بريطانية تشيفتن اعادها اللواء الى الخدمة من مقبر الجيش العراقي السابق التي غنمها من الجيش الايراني في حرب الثمان سنوات ، اضافة الى خمس مدرعات EE-9 cascavels برازيلية. pic.twitter.com/SQzAxN9AP5— 🇮🇶الدفاع والتسليح العراقي🇮🇶 (@iraqisof36) 31 октября 2018 г. В настоящее время также решено возобновить поставки танков Chieftain ("Вождь") английского производства. Несколько машин этого типа пытались отремонтировать на заводе в Басре еще в 2015 году.

Однако, судя по всему, качество выполненных работ было низким. В результате данная боевая техника так и не смогла принять действенное участие в боевых операциях против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Иракские источники сообщают, что сейчас речь идет уже о 20 танках данной модели, которые пополнят батальон в городе Кербела.

Бронированные "Вожди" были захвачены в ходе восьмилетней войны с соседним Ираном. Всего у войск Исламской республики была отбита практически треть из почти 900 имевшихся у них машин.

После поражения в Кувейте и больших потерь в бронетехнике иракцы решили пополнить этими трофеями свои подразделения. Правда, в ходе отражения американской агрессии 2003 года они себя никак не проявили и длительное время простаивали без дела.

На размещенных в Сети фотографиях рядом с Chieftain запечатлен бронированный тягач БТС — 5 украинского происхождения. Всего до 2010 года иракцы получили более восьми десятков таких машин. Они очень редко попадают в фотообъективы, даже существовало мнение, что большая часть была потеряна.

Судя по фото, один из таких БТС продолжает оставаться на ходу.