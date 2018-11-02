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Английских «Вождей» восстановят в Ираке
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Возвращение «Вождей»: английские танки Chieftain восстановят в Ираке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
В войска стали поступать китайские Тип 59, Тип 69-II, советские Т-55 и Т-72М1.
В настоящее время также решено возобновить поставки танков Chieftain ("Вождь") английского производства. Несколько машин этого типа пытались отремонтировать на заводе в Басре еще в 2015 году.
Однако, судя по всему, качество выполненных работ было низким. В результате данная боевая техника так и не смогла принять действенное участие в боевых операциях против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Иракские источники сообщают, что сейчас речь идет уже о 20 танках данной модели, которые пополнят батальон в городе Кербела.
Бронированные "Вожди" были захвачены в ходе восьмилетней войны с соседним Ираном. Всего у войск Исламской республики была отбита практически треть из почти 900 имевшихся у них машин.
После поражения в Кувейте и больших потерь в бронетехнике иракцы решили пополнить этими трофеями свои подразделения. Правда, в ходе отражения американской агрессии 2003 года они себя никак не проявили и длительное время простаивали без дела.
На размещенных в Сети фотографиях рядом с Chieftain запечатлен бронированный тягач БТС — 5 украинского происхождения. Всего до 2010 года иракцы получили более восьми десятков таких машин. Они очень редко попадают в фотообъективы, даже существовало мнение, что большая часть была потеряна.
Судя по фото, один из таких БТС продолжает оставаться на ходу.
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