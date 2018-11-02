В грузинский порт зашли корабли НАТО

В порт Батуми прибыли пять кораблей из морской саперной группы (SNMCMG2) НАТО. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу правительства Аджарии.
По данным агентства, в состав группы вошли корабль Rhein ВМС Германии, турецкий саперный фрегат Erdemli, болгарский корабль Stibar, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и тральщик Испании Turia.
Командует группой кораблей альянса капитан II ранга Франк Магински.
В порту Батуми состоялась торжественная церемония встречи моряков НАТО — с оркестром и национальными танцами.
Саперная группа альянса останется в Батуми до 5 ноября. Военные НАТО проведут совместные с представителями Береговой охраны Грузии учения.
В июле корабли группы SNMCMG2 побывали в порту Одессы.