В грузинский порт зашли корабли НАТО

В грузинский порт зашли пять кораблей НАТО

В порт Батуми прибыли пять кораблей из морской саперной группы (SNMCMG2) НАТО . Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу правительства Аджарии.

По данным агентства, в состав группы вошли корабль Rhein ВМС Германии , турецкий саперный фрегат Erdemli, болгарский корабль Stibar, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и тральщик Испании Turia.

Командует группой кораблей альянса капитан II ранга Франк Магински.

В порту Батуми состоялась торжественная церемония встречи моряков НАТО — с оркестром и национальными танцами.

Саперная группа альянса останется в Батуми до 5 ноября. Военные НАТО проведут совместные с представителями Береговой охраны Грузии учения.

В июле корабли группы SNMCMG2 побывали в порту Одессы.