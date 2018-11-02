«Это все от нищеты»: чем опасны ракетные учения Киева

Киев анонсировал ракетные стрельбы на границе с Крымом

Испытания управляемого ракетного оружия вооруженными силами Украины непосредственно у воздушных границ Российской Федерации Крыму вызвали большую озабоченность на полуострове. Местные власти, учитывая предыдущие ЧП с украинскими ракетами, опасаются нежелательных последствий от боевых стрельб и на этот раз. «Газета.Ru» разобралась в деталях украинских испытаний.

Ракетные учения ВСУ у границ Крыма приведут лишь к эскалации напряженности, и киевским властям стоит задуматься, чем заканчивается бряцание оружием у российских границ, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель . Его слова приводит РИА «Новости»

Ранее представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский сообщил, что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области 1 ноября, а воздушное пространство в районе проведения испытаний над Черным морем будет закрыто.

Современная история вооруженных сил Украины, надо отметить, богата разного рода неприятными инцидентами и происшествиями, случавшимися в течение разного рода учений и мероприятий боевой подготовки ВСУ.

К примеру, в три часа дня 20 апреля 2000 года в девятиэтажный дом в населенном пункте Бровары Киевской области по адресу бульвар Независимости, дом 3 влетела ракета типа «земля-земля» тактического ракетного комплекса «Точка-У». Максимальная дальностью стрельбы этой системы составляет 120 км.

Взрыв в Броварах был слышен на расстоянии 20 км. Ракета попала в крышу второго подъезда и прошла весь дом насквозь. В результате 16 квартир с 9 по 2 этаж были разрушены. Трое людей погибли, пятеро получили ранения. Ракета была запущена на Гончаровском полигоне в Черниговской области. В ходе полета изделие потеряло управление и отклонилось от курса. Украинские военные несколько дней не признавали свою вину.

«Хотелось бы предостеречь киевские власти от действий, направленных на эскалацию напряженности, тем более что мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер», — заявил Гемпель, указывая на еще один инцидент.

4 октября 2001 года самолет авиакомпании «Сибирь» , следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит украинской зенитной управляемой ракетой 5В28Н ЗРС С-200В «Вега», запущенной в ходе проводившихся в тогда еще украинском Крыму учений ВСУ. Все находившиеся на борту воздушного судна 78 человек погибли.

Никогда в советские времена на территории Украины не проводились боевые стрельбы зенитных ракетных систем любого типа и тактических (оперативно-тактических) ракетных комплексов Сухопутных войск. Для этого на территории густонаселенной республики просто не было ни одного подходящего места.

Все испытания ракетного оружия и мероприятия боевой и оперативной подготовки во времена СССР проводились на полигонах Капустин Яр, Эмба, Ашулук, Сарышаган, Телемба и полигонов ВВС в пустынных районах Казахстана. В очень редких случаях в удаленных районах Севера и Дальнего Востока боевые стрельбы выполнялись с мест постоянной дислокации.

Тогда никому и в голову не могло прийти организовывать боевую подготовку зенитных ракетных войск в местах интенсивного воздушного движения и судоходства. В частности, в случае привлечения зенитного ракетного комплекса С-200В к выполнению боевых стрельб должна быть обеспечена зона безопасности, в 2-2,5 раза превышающая максимальную дальность стрельбы ЗРС. То есть в идеале украинцам в 2001 году надо было освободить воздушное пространство от всех типов летальных аппаратов практически над всей акваторией Черного моря — до Турции и Грузии. Но к трагедии тогда привела украинская самонадеянность и желание иметь свой собственный, автономный и относительно дешевый полигон в Крыму.

«Все это, по большому счету, от нищеты. Средств на аренду полигонов в других странах у украинских военных попросту нет. Знают, что это очень опасно, но тем не менее стрельбы все же организовывают в совершенно неподходящих для этого местах», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Мероприятия боевой подготовки с ракетными и зенитными ракетными стрельбами вооруженные силы Украины уже проводили в предыдущие годы. В частности, в начале ноября 2017 года в Херсонской области ВСУ организовали боевые стрельбы, в которых принимали участие зенитные ракетные системы средней дальности С-300 и «Бук-М1», а также ЗРК ближнего действия «Оса-АКМ».

Тогда было осуществлено более 40 пусков зенитных управляемых ракет, из них 23 ЗУР С-300 и «Бук-М1». 20 ракет запустили зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ» ПВО сухопутных войск Украины. В качестве мишеней использовались одиннадцать беспилотных летательных аппаратов типа ВР-3 «Рейс». Ряд стрельб украинскими ракетчиками был выполнен в так называемую упрежденную точку. Видимо, это делалось с целью продления сроков эксплуатации ЗУР. Боевые стрельбы украинские ракетчики выполняли с временных стартовых позиций близ Александровки Херсонской области.

Следующие стрельбы Украиной были проведены 1 и 2 декабря 2017 года в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов.

Позже украинская сторона уже без объяснения причин установила новые опасные зоны — над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от Крыма.