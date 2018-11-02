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На учениях ОДКБ перехватили «ударные БПЛА»
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На учениях ОДКБ для перехвата ударных БПЛА применили комплексы «Силок» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Sergey
Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" применили для перехвата ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство — 2018".
Активная фаза маневров проходит в пятницу на полигоне под Екатеринбургом.
По замыслу учений, "боевики" отправили ударные беспилотники к лагерю беженцев, воспользовавшись несанкционированным митингом в качестве маскировки. Несмотря на это, расчеты комплексов "Силок" засекли и перехватили управление БПЛА, после чего посадили их в безопасное место. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, комплексы "Силок" впервые применяются на учениях ОДКБ.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы для борьбы с БПЛА. "Силок" относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Он подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".
В учениях "Нерушимое братство — 2018", которые с 30 октября по 2 ноября проходят в Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Общая численность участников маневров составляет около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты. Миротворческие учения "Нерушимое братство" проводятся в седьмой раз, на территории России — во второй.
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