На учениях ОДКБ перехватили «ударные БПЛА»

На учениях ОДКБ для перехвата ударных БПЛА применили комплексы «Силок»

Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" применили для перехвата ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство — 2018".

Активная фаза маневров проходит в пятницу на полигоне под Екатеринбургом

По замыслу учений, "боевики" отправили ударные беспилотники к лагерю беженцев, воспользовавшись несанкционированным митингом в качестве маскировки. Несмотря на это, расчеты комплексов "Силок" засекли и перехватили управление БПЛА, после чего посадили их в безопасное место. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, комплексы "Силок" впервые применяются на учениях ОДКБ.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы для борьбы с БПЛА. "Силок" относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Он подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие"

В учениях "Нерушимое братство — 2018", которые с 30 октября по 2 ноября проходят в Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Общая численность участников маневров составляет около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты. Миротворческие учения "Нерушимое братство" проводятся в седьмой раз, на территории России — во второй.