Израиль испугался появления С-300 в Сирии, пишут СМИ

После 17 сентября, когда сирийскими ПВО был сбит российский военный самолет Ил-20, Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии , пишет Contra Magazine.

Издание отмечает, что Израиль не раз заявлял, что, несмотря на появление в регионе российских зенитно-ракетных комплексов С-300, не прекратит бомбардировки на территории Сирии.

Однако с момента происшествия с российским Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных атаках, хотя раньше такие события подробно освещались.

При этом, как считает Contra Magazine, версия того, что израильские ВВС продолжают атаки, а о них просто перестали писать и снимать репортажи, можно практически исключить.

Впрочем, израильские власти заявляли, что проводили все-таки подобные атаки, но только после согласования с Россией.

Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.

Позже Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.