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Корабль ВМФ «Перекоп» пройдет Гибралтарский пролив
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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» 3 ноября пройдет Гибралтарский пролив 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
На корабле находятся более 250 курсантов морских военных вузов, которые проходят плановую практику в рамках дальнего похода, спланированного Главным командованием ВМФ России.
Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» завершает средиземноморский этап дальнего похода с морской практикой курсантов военно-морских образовательных заведений.
Планируется, что 3 ноября «Перекоп» пройдет Гибралтарский пролив и выйдет в Атлантику.
На корабле находятся более 250 курсантов высших военно-морских учебных заведений ВМФ, которые проходят плановую морскую практику в рамках дальнего похода учебного корабля, спланированного Главным командованием ВМФ России.
Корабль продолжит движение по утвержденному маршруту, обогнет Европу, затем совершит заход в главную базу Балтийского флота Балтийск.
В середине ноября «Перекоп» прибудет к постоянному месту базирования в Кронштадт.
Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв отдал распоряжение Главному командованию ВМФ, руководству Военного учебно-научного центра ВМФ организовать торжественную встречу корабля после завершения дальнего похода, который длится 8 месяцев и в ходе которого «Перекоп» впервые прошел Северным морским путем.
Ранее «Перекоп» совершил деловой заход в порт Лимасол (Кипр).
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