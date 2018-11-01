Корабль ВМФ «Перекоп» пройдет Гибралтарский пролив

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» 3 ноября пройдет Гибралтарский пролив

На корабле находятся более 250 курсантов морских военных вузов, которые проходят плановую практику в рамках дальнего похода, спланированного Главным командованием ВМФ России

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» завершает средиземноморский этап дальнего похода с морской практикой курсантов военно-морских образовательных заведений.

Планируется, что 3 ноября «Перекоп» пройдет Гибралтарский пролив и выйдет в Атлантику.

На корабле находятся более 250 курсантов высших военно-морских учебных заведений ВМФ, которые проходят плановую морскую практику в рамках дальнего похода учебного корабля, спланированного Главным командованием ВМФ России.

Корабль продолжит движение по утвержденному маршруту, обогнет Европу, затем совершит заход в главную базу Балтийского флота Балтийск.

В середине ноября «Перекоп» прибудет к постоянному месту базирования в Кронштадт.

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв отдал распоряжение Главному командованию ВМФ, руководству Военного учебно-научного центра ВМФ организовать торжественную встречу корабля после завершения дальнего похода, который длится 8 месяцев и в ходе которого «Перекоп» впервые прошел Северным морским путем.

Ранее «Перекоп» совершил деловой заход в порт Лимасол (Кипр).