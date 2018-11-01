Москва готова развеять опасения США по ДРСМД 

Заявление Дональда Трампа о планах выйти из ДРСМД, чтобы приступить к разработке запрещенного договором оружия вызывает сожаление и серьёзнейшую озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подтвердила готовность Москвы максимально быстро ответить США по всем вопросам, вызывающим у них беспокойство.
«Россия неизменно заинтересована в обеспечении жизнеспособности договора, твердо привержена ДРСМД и строго соблюдает его положения», — сказала Захарова на брифинге.
Ранее в НАТО подчеркнули важность ракетного договора, писал News.ru. Генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что они оценят последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.