Ещё
В Херсонской области начались боевые стрельбы ВСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полигоне в Херсонской области начались боевые стрельбы ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались в четверг на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, сообщил в четверг офицер пресс-центра командования Воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.
Ранее Струтинский сообщил, что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области Украины 1 ноября. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.
"Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности", — цитирует Струтинского агентство УНИАН.
Он сообщил, что испытания продлятся с 1 по 4 ноября.
"К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ", — добавил Струтинский.
По его словам, с целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, военные отрабатывают задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.
"Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с соблюдением всех норм международного права", — заверил Струтинский.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева338
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга70
Тимошенко высказалась о спецмерах России225
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД501
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад724
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение