На полигоне в Херсонской области начались боевые стрельбы ВСУ

Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались в четверг на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, сообщил в четверг офицер пресс-центра командования Воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

Ранее Струтинский сообщил, что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области Украины 1 ноября. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

"Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности", — цитирует Струтинского агентство УНИАН.

Он сообщил, что испытания продлятся с 1 по 4 ноября.

"К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ", — добавил Струтинский.

По его словам, с целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, военные отрабатывают задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.