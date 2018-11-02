Антонов рассказал о давней идее по ДРСМД

Антонов: Москва готова к переговорам с Вашингтоном в связи с выходом США из ДРСМД

Россия долгие годы выступала и по-прежнему выступает за то, чтобы сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним и включить в него в том числе страны НАТО . Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов журналистам перед церемонией вручения премии Института устойчивого диалога. Ему был задан вопрос об идее президента США Дональда Трампа сделать Пекин стороной ДРСМД. "Вы знаете, это давняя идея, идея десятилетняя. Это была инициатива Российской Федерации, когда мы предложили сделать этот договор многосторонним. Тогда мы в первую очередь обратились к странам НАТО и, конечно же, к Франции и Великобритании — ведь это ядерные государства", — напомнил он.