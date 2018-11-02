«Ласточка» оказалась сестрой танка «Армата»

Стратегия оборонной промышленности России: к 2025 году довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 50 процентов.
Задачу по диверсификации производства предприятия отрасли решают в рамках президентского поручения. Получается это у наших оборонщиков неплохо — их качественная продукция пользуется высоким спросом на рынке — как в России, так и за ее рубежами. Это позволяет наращивать объемы выпускаемых изделий гражданского назначения. Например, Завод №9, входящий в состав Уралвагонзавода (УВЗ), в рамках программы диверсификации увеличил производство железнодорожных осей для скоростных поездов «Ласточка» на 50 процентов. Кроме них оборонное предприятие намерено начать выпуск и других деталей для подвижного состава Российских железных дорог.
Завод №9 — единственный в стране производитель артиллерийских орудий для самоходных артиллерийских систем «Коалиция», «Мста», танков «Армата». Но наряду с новейшими и мощнейшими средствами уничтожения, с конвейера предприятия сходила и высокотехнологичная продукция гражданского предназначения— машины для добычи угля, запчасти для тракторов, патроны для токарных станков, буровые насосы. Однако, как отмечается на сайте государственной корпорации «Ростех», экономически успешной оказалась именно текущая работа по диверсификации.
К осям для «Ласточек» предъявляются такие же высокие требования, как и к военной продукции. Каждое изделие проходит ультразвуковой контроль и несколько стадий приемки. О качестве поставляемых осей говорит тот факт, что по желанию заказчика скоро их производство будет увеличено в два раза. Кроме того, заводу предстоит освоить производство других деталей для скоростных поездов.
«Главная наша задача при этом — не нарушить выпуск основной продукции: наших знаменитых пушек для танков и артиллерийских установок, — рассказал генеральный директор Завода №9 Михаил Матвиенко. — Мы уверены, что благодаря огромному опыту, большому научно-техническому, конструкторскому и производственному потенциалу завод способен успешно решить и эти важные задачи в гражданском сегменте».
Для народного хозяйства переориентировало производственные мощности и другое предприятие Уралвагонзавода — «Омсктрансмаш». Недавно омские машиностроители стали правообладателями товарного знака «ARK». Такое официальное название получил транспортер плавающий гусеничный поисково-спасательный ПТС-ПС — одна из последних разработок предприятия.
Плавающий транспортер был создан на «Омсктрансмаше» в рамках диверсификации. Машина является гражданской версией транспортера ПТС-4: она не имеет оружия, но двигатель и трансмиссия у нее с высоким ресурсом. Также существенно изменилась конструкция кабины экипажа, которая стала более просторной, эргономичной и выполнена из композитных материалов.
ПТС-ПС предназначен для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Эта современная машина-амфибия грузоподъемностью 16 тонн на воде и 11 тонн на суше способна с легкостью переправлять через водные преграды пассажиров, тягачи, автомобили и различные грузы.
Как отмечают разработчики, свое название — ARK — машина получила неслучайно. В переводе с английского оно означает «ковчег». ПТС-ПС действительно напоминает ковчег — как по своему внешнему виду, так и по выполняемым функциям. «Поэтому мы и решили зарегистрировать машину с таким названием, наиболее полно отражающим ее назначение», — прокомментировала событие начальник юридического управления «Омсктрансмаш» Елена Новицкая.
Впервые плавающий транспортер ПТС-ПС был презентован в 2017 году на международном салоне «Комплексная безопасность», где «Омсктрансмаш» занял первое место за его разработку. В настоящее время, помимо МЧС России, интерес к машине проявляют Словакия и Индонезия.
СПРАВКА «ВМ»
Уралвагонзавод — один из крупнейших машиностроительных комплексов России, входит в состав государственной корпорации «Ростех». В линейке продукции предприятий, входящих в состав интегрированной структуры УВЗ, изделия самого разнообразного назначения для Вооруженных сил Российской Федерации. Также выпускается широкий спектр машин и механизмов для железных дорог и городской инфраструктуры, дорожно-строительного и сельского хозяйства, космической, авиационной и нефтегазовой промышленности.
В 2007 году вышел указ президента России о создании на базе нижнетагильского Уралвагонзавода большой производственной корпорации. Решение об объединении предприятий было принято «в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала в создании перспективных комплексов бронетанкового и артиллерийского вооружения, рационализации оборонного производства и повышения конкурентоспособности производимой продукции». На сегодняшний день в интегрированную структуру УВЗ входит около 40 промышленных предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Своими инновационными разработками корпорация внесла весомый вклад в развитие отечественного машиностроения.
За последние несколько лет научно-производственная корпорация Уралвагонзавод сделала огромный шаг вперед, продемонстрировав высочайший научно-технический и кадровый потенциал. Сегодня УВЗ высоко котируется в международных рейтингах производителей вооружений и военной техники, показав самый быстрый рост среди предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
Настоящей сенсацией для нашей страны и всего мира стали перспективные разработки УВЗ в области оборонной промышленности. Впервые по Красной площади в Москве на Параде Победы прошли бронемашины на платформе «Армата» — танки Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 — современнейшие разработки боевых машин российских конструкторов. Военные изделия марки УВЗ оказали беспрецедентное по своей значимости влияние на развитие оборонно-промышленной отрасли и мирового вооружения, стимулировали развитие смежных отраслей. Теперь, в рамках поручения президента России и согласно стратегии государственной корпорации «Ростех», к 2025 году доля гражданской продукции в общем объеме производства Уралвагонзавода должна быть доведена до 50 процентов.