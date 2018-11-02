Тайны генетики: скоростная «Ласточка» оказалась сестрой танка «Армата»

Стратегия оборонной промышленности России : к 2025 году довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 50 процентов.

Задачу по диверсификации производства предприятия отрасли решают в рамках президентского поручения. Получается это у наших оборонщиков неплохо — их качественная продукция пользуется высоким спросом на рынке — как в России, так и за ее рубежами. Это позволяет наращивать объемы выпускаемых изделий гражданского назначения. Например, Завод №9, входящий в состав Уралвагонзавода (УВЗ), в рамках программы диверсификации увеличил производство железнодорожных осей для скоростных поездов «Ласточка» на 50 процентов. Кроме них оборонное предприятие намерено начать выпуск и других деталей для подвижного состава Российских железных дорог

Завод №9 — единственный в стране производитель артиллерийских орудий для самоходных артиллерийских систем «Коалиция», «Мста», танков «Армата». Но наряду с новейшими и мощнейшими средствами уничтожения, с конвейера предприятия сходила и высокотехнологичная продукция гражданского предназначения— машины для добычи угля, запчасти для тракторов, патроны для токарных станков, буровые насосы. Однако, как отмечается на сайте государственной корпорации «Ростех» , экономически успешной оказалась именно текущая работа по диверсификации.

К осям для «Ласточек» предъявляются такие же высокие требования, как и к военной продукции. Каждое изделие проходит ультразвуковой контроль и несколько стадий приемки. О качестве поставляемых осей говорит тот факт, что по желанию заказчика скоро их производство будет увеличено в два раза. Кроме того, заводу предстоит освоить производство других деталей для скоростных поездов.

«Главная наша задача при этом — не нарушить выпуск основной продукции: наших знаменитых пушек для танков и артиллерийских установок, — рассказал генеральный директор Завода №9 Михаил Матвиенко. — Мы уверены, что благодаря огромному опыту, большому научно-техническому, конструкторскому и производственному потенциалу завод способен успешно решить и эти важные задачи в гражданском сегменте».

Для народного хозяйства переориентировало производственные мощности и другое предприятие Уралвагонзавода — «Омсктрансмаш» . Недавно омские машиностроители стали правообладателями товарного знака «ARK». Такое официальное название получил транспортер плавающий гусеничный поисково-спасательный ПТС-ПС — одна из последних разработок предприятия.

Плавающий транспортер был создан на «Омсктрансмаше» в рамках диверсификации. Машина является гражданской версией транспортера ПТС-4: она не имеет оружия, но двигатель и трансмиссия у нее с высоким ресурсом. Также существенно изменилась конструкция кабины экипажа, которая стала более просторной, эргономичной и выполнена из композитных материалов.

ПТС-ПС предназначен для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Эта современная машина-амфибия грузоподъемностью 16 тонн на воде и 11 тонн на суше способна с легкостью переправлять через водные преграды пассажиров, тягачи, автомобили и различные грузы.

Как отмечают разработчики, свое название — ARK — машина получила неслучайно. В переводе с английского оно означает «ковчег». ПТС-ПС действительно напоминает ковчег — как по своему внешнему виду, так и по выполняемым функциям. «Поэтому мы и решили зарегистрировать машину с таким названием, наиболее полно отражающим ее назначение», — прокомментировала событие начальник юридического управления «Омсктрансмаш» Елена Новицкая

Впервые плавающий транспортер ПТС-ПС был презентован в 2017 году на международном салоне «Комплексная безопасность», где «Омсктрансмаш» занял первое место за его разработку. В настоящее время, помимо МЧС России , интерес к машине проявляют Словакия и Индонезия.

СПРАВКА «ВМ»

Уралвагонзавод — один из крупнейших машиностроительных комплексов России, входит в состав государственной корпорации «Ростех». В линейке продукции предприятий, входящих в состав интегрированной структуры УВЗ, изделия самого разнообразного назначения для Вооруженных сил Российской Федерации. Также выпускается широкий спектр машин и механизмов для железных дорог и городской инфраструктуры, дорожно-строительного и сельского хозяйства, космической, авиационной и нефтегазовой промышленности.

В 2007 году вышел указ президента России о создании на базе нижнетагильского Уралвагонзавода большой производственной корпорации. Решение об объединении предприятий было принято «в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала в создании перспективных комплексов бронетанкового и артиллерийского вооружения, рационализации оборонного производства и повышения конкурентоспособности производимой продукции». На сегодняшний день в интегрированную структуру УВЗ входит около 40 промышленных предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Своими инновационными разработками корпорация внесла весомый вклад в развитие отечественного машиностроения.

За последние несколько лет научно-производственная корпорация Уралвагонзавод сделала огромный шаг вперед, продемонстрировав высочайший научно-технический и кадровый потенциал. Сегодня УВЗ высоко котируется в международных рейтингах производителей вооружений и военной техники, показав самый быстрый рост среди предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Настоящей сенсацией для нашей страны и всего мира стали перспективные разработки УВЗ в области оборонной промышленности. Впервые по Красной площади в Москве на Параде Победы прошли бронемашины на платформе «Армата» — танки Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 — современнейшие разработки боевых машин российских конструкторов. Военные изделия марки УВЗ оказали беспрецедентное по своей значимости влияние на развитие оборонно-промышленной отрасли и мирового вооружения, стимулировали развитие смежных отраслей. Теперь, в рамках поручения президента России и согласно стратегии государственной корпорации «Ростех», к 2025 году доля гражданской продукции в общем объеме производства Уралвагонзавода должна быть доведена до 50 процентов.