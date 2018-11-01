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Завершились масштабные пятидневные учения ЧФ
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Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Пресс-служба ЮВО
Под Новороссийском прошли масштабные учения морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота. В маневрах были задействованы более двух тысяч военнослужащих, малые противолодочные корабли, ракетные и десантные катера, а также комплексы береговой обороны "Бал", "Бастион" и "Берег".
В ходе учений, длившихся пять суток, корабли и авиация отработали более 50 различных боевых задач.
"Ракетные катера "Набережные Челны" и "Ивановец" выполнили артиллерийскую стрельбу по морской цели — отряду кораблей условного противника, который имитировали специальные корабельные щиты-мишени", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Противокорабельные береговые комплексы "Бал", "Бастион" и "Берег" отработали переброску на новые позиции, где провели развертывание и маскировку оборудованных капониров, а подразделения морской пехоты совершили погрузку на десантные катера и провели высадку тактического морского десанта.
Контроль за ходом и результатами учений осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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