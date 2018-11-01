Королева Елизавета II набирает женский спецназ

Великобритания последовала американскому примеру и разрешила женщинам служить в спецназе. Теперь слабый пол получил возможность наравне с мужчинами участвовать в спецоперациях. Но помимо физиологических и психологических причин, не позволяющим женщинам сражаться наравне с мужчинами, женщины-командиры зачастую принимают неверные решения в экстремальных ситуациях.

Соединенное Королевство предоставила женщинам возможность поступать на службу в армию на любые должности. В том числе в подразделения Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) — британского спецназа, сообщает BBC.

«Отныне служба в королевских вооружённых силах должна определяться только способностями, а не гендером», — заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.

«Мы очень ждем, что женщины присоединятся к SAS… Значение, которое они принесут, влияние, которое они окажут, будут феноменальными, и все виды вооруженных сил с нетерпением ожидают, чтобы поприветствовать их», — отметил Уильямсон.

«Ребята из моего эскадрона очень поддерживают меня… когда вы часть экипажа танка, пол не имеет значения», — цитирует BBC капрала Кэт Диксон, которая служит в резервном танковом полку Королевских Уэссекских Йоменов (Royal Wessex Yeomanry) — подразделение Королевских вооружённых сил, непосредственно подчиняющееся монаршей семье.

В то же время не все британские военные согласны с решением предоставить прекрасному полу возможность служить в боевых подразделениях.

«Мой опыт заключается в том, что если у вас есть команда мужчин, включающая даже только одну или две женщины, то это может привести к расколу… Я не обвиняю женщин, но все, что подрывает коллективную работу, будет стоить жизней», — полагает отставной пехотинец, ветеран Афганистана, полковник Ричард Кемп.

Вооружённые силы Её величества в последние годы последовательно открывают двери для женщин-военнослужащих. В 2016 году был отменён запрет на службу в боевых частях британской армии: первым боевым подразделением сухопутных войск, принявшим представительниц прекрасного пола, стал танковый корпус. До нынешнего момента британки могли поступить только в Королевскую морскую пехоту и обычную пехоту, но теперь после специальной подготовки женщины-пехотинцы появятся и в спецназе.

Великобритания действует по примеру США, где с начала 2017 года женщин начали принимать на службу в боевые подразделения Корпуса морской пехоты — до этого американки могли занимать штабные или руководящие должности. Но после этого шага эксперты увидели побочное следствие приёма военнослужащих прекрасного пола в боевые подразделения — за год в Корпусе был зафиксирован рекордный рост заявлений о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Причина — женщины-морпехи проходят подготовку наравне с мужчинами и зачастую живут в одних казармах.

Женщины, без всякого сомнения, должны иметь шанс проявить себя в армии, отмечает News.ru бывшая служащая ВC США Виктория Легранова:

«В то же время женщины не должны быть на передовой, не должны участвовать в боевых операциях в силу психологических, физических и иных параметров. Исключение — отечественная война, когда все должны встать под ружьё».

В боевых подразделениях военнослужащим зачастую приходится переносить различные тяжести: оружие, оборудование связи, боеприпасы. Если для мужчины это относительно легко, для женщины, даже тренированной, это — проблема, указывает Легранова. Женщина по-другому реагирует на ранения и смерть товарищей.

«Не представляю, как женщина может находиться в состоянии постоянного стресса, когда нужно стрелять в людей, убивать, наводить крылатые ракеты на объекты противника», — подчёркивает она.

Также Легранова сомневается в способности женщин-командиров принимать правильные решения в экстремальных ситуациях:

«Помню, в Косово, когда албанцы закидывали сербов камнями, женщина-офицер в панике, не зная, что предпринять, заставила военнослужащих собирать придорожные камни, чтобы «нечем» было кидать, вместо того, чтобы просто договориться с представителями общины. Это абсолютно бредовое, паническое, оторванное от реальности решение. Что предпринял бы такой командир в реальном бою, вопрос риторический».

В то же время для бывшей американской военнослужащей кажется странным поведение женщин в российских вооружённых силах.

«Я была в российских частях, видела, как накрашенные женщины-прапорщики, стоя возле складов, ничего не делали, только раздавали команды мужчинам, руководствуясь принципом «если я женщина, я ничего не должна». Так вот, если ты пошла в армию — ты должна».

Женщины, по мнению Леграновой, могут неплохо проявить себя в армии на работе, не связанной с непосредственным участием в боевых действиях:

«Опыт службы показал, что интеллектуальные задачи в информационных операциях и задачи по работе с мирным населением в горячих точках мне и коллегам удавалось решать хорошо. Удавалось договариваться о поставках гумпомощи, оказании медпомощи мирным женщинам и т. д.».

Сейчас Британия, полагает бывшая американская военнослужащая, берёт пример с США, где феминистки в вооружённых силах довели ситуацию до абсурда.