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Спецназ Саудовской Аравии выбрал российские АК-103
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Спецназ Саудовской Аравии выбрал российские АК-103 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стрелковое оружие российского производства продолжает оставаться одним из самых популярных в мире. Его теперь можно увидеть даже там, где раньше доминировала продукция стран НАТО. Например, в Саудовской Аравии. Так, недавно в Сети появились фотографии военнослужащих этого государства с новыми АК-103 во время выполнения ими боевых задач на границе с Йеменом.
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, автоматы Калашникова получили заслуженное признание в армии и других силовых структурах Саудовской Аравии. Это произошло несмотря на то, что длительное время королевство является традиционным клиентом западных оружейных компаний.
"В настоящее время там в больших количествах имеются немецкие Heckler & Koch G36 и более старые G3. Российские АК-103 Саудовская Аравия приобрела несколько лет назад, и эти автоматы, насколько известно, пошли на вооружение подразделений спецназа и десантников.
Правда, изначально страна закупала румынский вариант АК под 7,62-мм патрон, и они там получили достаточно большое распространение.
В прошлом году между "Рособоронэкспортом" и Саудовской военно-промышленной компанией было подписано соглашение о лицензионном производстве АК-103, но пока о реализации этого проекта ничего не известно", — пояснил Лямин.
7,62-мм АК-103 рассчитан под патрон 7,62х39. В магазине умещается 30 таких боеприпасов.
Прицельная дальность стрельбы -1000 м. Темп достигает 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули составляет 715 метров в секунду. Вес — 3,6 кг.
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