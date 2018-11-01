Bild: новинки бундесвера оказались «многомиллиардным браком»

Пока министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен наблюдает за учениями НАТО Норвегии , цель которых «послать сигнал устрашения России », в самой Германии назревает скандал, пишет Bild . Дело в том, что опять появились данные о «нефункционирующей технике» бундесвера, причём речь идёт не о старой, а о совершенно новой продукции оборонно-промышленных предприятий, отмечает немецкий таблоид.

И снова «бундесвер и его неудачи», пишет немецкий таблоид Bild.

В настоящее время министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом на крупнейших со времён холодной войны учениях НАТО в Норвегии, цель которых «послать сигнал устрашения России». Одна новость из Берлина, однако, может «изрядно испортить ей настроение», полагает автор статьи.

«Дело в том, что опять появились новые данные о нефункционирующей технике бундесвера. Причём речь идёт не о старой, а о совершенно новой технике! Танки, боевые самолёты и вертолёты — боеспособность всей крупногабаритной военной техники оставляет желать лучшего!» — негодует журналист Bild.

Это следует из ответа парламентского статс-секретаря министра обороны ФРГ Петера Таубера на запрос депутата бундестага от Левой партии Маттиаса Хёна, уточняет автор статьи.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время из 97 единиц крупногабаритной техники, которые в 2017 году бундесвер получил на вооружение, задействованы могут быть только 38 единиц — 37% от общего числа, отмечает журналист немецкого таблоида.

«Статистика в деталях: из поступившей в прошлом году на вооружение 71 боевой машины пехоты «Пума» боеспособны 27, из восьми A400M — половина. Всё печально и в случае с новыми вертолётами: из семи боевых вертолётов Tiger 2017 года производства боеспособны два, из семи транспортных вертолётов NH90 — четыре», — перечисляет автор статьи.

Кроме того, напоминает журналист Bild, в мае стало известно, что проблем армии Германии добавили и боевые истребители: по словам Таубера, из четырёх новых Eurofighter в данный момент бундесвер задействует только один.

А ведь именно министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен поставила себе задачу существенно повысить боеспособность военной техники бундесвера, подчёркивает автор статьи.

По мнению инициатора запроса, Урсуле фон дер Ляйен не по силам удовлетворить свои собственные амбиции.

«Это просто неприемлемо, принимать у оборонно-промышленных предприятий технику и при этом платить за продукцию, которая не работает», — заявил депутат бундестага от Левой партии Маттиас Хён.

По его словам, поставляемая на вооружение техника должна находиться в стопроцентной боевой готовности.