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Военнослужащим покажут советские фильмы
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Военнослужащим решили показывать советские фильмы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: В бой идут одни «старики»/Киностудия имени А. Довженко
Минобороны планирует закупить советские фильмы для показа военнослужащим, сообщили в ведомстве.
В список фильмов вошли не только советские, но и современные ленты — например, «Девятая рота», «Мы из будущего», «Турецкий гамбит» и «Грозовые ворота», сообщают «Известия» со ссылкой на методическое пособие Центрального дома Российской армии для заместителей командиров по работе с личным составом.
Также солдатам покажут комедийные, детективные и приключенческие фильмы.
Решение принято с целью формирования патриотизма и духовно-нравственных качеств у военных и гражданского персонала.
Кинопоказы будут проходить в солдатских клубах, комнатах отдыха и передвижных клубах в период полевых учений.
Издание отмечает, что Минобороны обладает новейшими походными многофункциональными информационными комплексами, позволяющими смотреть видео в разрешении HD.
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