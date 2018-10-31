«Триумф» дедолларизации: почему контракт на поставку С-400 Индии заключён в рублях

Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в рублях, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов . Это первое крупное недолларовое экспортное соглашение на поставку отечественного вооружения после распада СССР. Пять полков ЗРК обошлись Нью-Дели в $5 млрд, или свыше 330 млрд рублей. По мнению экспертов, практика заключения военных контрактов в национальных валютах станет массовой, если Вашингтон продолжит ужесточать санкционную политику.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что контракт на поставку Индии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» был заключён в рублях. Точную сумму замглавы правительства не назвал. 2 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Нью-Дели получит пять полковых комплектов (десять дивизионов) стоимостью более $5 млрд, или свыше 330 млрд рублей в пересчёте на рубли по текущему курсу Центробанка

23 октября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о существующей договорённости между Москвой и Нью-Дели по расчётам в национальных валютах. Однако он не уточнил, будут ли они происходить в рублях или рупиях.

«Это самый крупный недолларовый контракт на поставку вооружений в истории постсоветской России. Руководители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству неоднократно говорили о необходимости отказа от доллара в экспортных контрактах. Активно эта тема обсуждалась на «Армии-2018». И вот мы имеем результат», — отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Под угрозой санкций

Сделка на поставку С-400 готовилась без малого три года. Первые официальные заявления Индии о намерении купить ЗРК появились осенью 2015 года. Весной 2018-го Москва и Нью-Дели согласовали основные условия соглашения. 5 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт.

Индия стала третьим зарубежным покупателем С-400 после Китая Турции . По информации источников индийской газеты Economic Times, в ближайшее время Нью-Дели заплатит РФ 15%-ный аванс от суммы контракта, остальные выплаты будут производиться в соответствии с графиком поставок. Первый комплект Индия должна получить в течение двух лет.

По словам Юрия Борисова, АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ (разработчик С-400) будет наращивать объём производства, чтобы выполнить в срок обязательства перед иностранными государствами и Минобороны РФ . Ежегодно российские войска получают два бригадных комплекта „Триумфа“. Однако замглавы правительства не сомневается, что промышленники справятся с возросшей нагрузкой.

Индия является одним из крупнейших покупателей российских вооружений. Рекордным для двух стран стал 2015 год: Москва продала Нью-Дели оружия на $4 млрд (чуть менее 25% от общей суммы оружейного экспорта). Ожидается, что в ближайшие годы Индия закупит сотни танков Т-90 и новую авиатехнику.

Как признают российские и западные специалисты, С-400 является наиболее совершенным зенитным ракетным комплексом в мире и по ряду характеристик заметно превосходит американский Patriot Рас-3. „Триумф“ позволяет поражать все виды воздушных целей на высотах от 1 до 200—250 км. Новейшая ракета-перехватчик 40Н6Е способна сбивать объекты на дальности до 400 км, однако в экспортный вариант С-400 она не входит.

Во время финальной части переговоров по поставке „Триумфа“ и после заключения сделки индийские власти столкнулись с угрозами со стороны Соединённых Штатов. Вашингтон требовал от Нью-Дели отказаться от С-400, предупреждая о готовности ввести так называемые вторичные санкции в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA (»О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Этот документ позволят президенту США замораживать активы «нарушителей» и отказывать им в сотрудничестве с финансовыми институтами за «существенные транзакции» с оборонно-промышленным комплексом РФ. На практике ограничительные меры могут выражаться в том числе в блокировке переводов денежных средств между государствами.

«На самом деле это очень серьёзная мера. Она способна сильно навредить попавшему под санкции государству за заключение крупных оружейных контрактов с РФ. Сейчас сложно сказать, прибегнут ли американцы к санкциям в отношении Индии. Всё же индийский рынок очень важен для них. Но пока никакого варианта развития событий исключать не стоит», — констатировал Андрей Фролов.

В середине сентября 2018 года Минфин США впервые применил CAATSA. Под санкции попали Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его глава Ли Шанфу за сделку на поставку С-400 и истребителей Су-35 на сумму свыше $5 млрд Соединённые Штаты закрыли этому оборонному институту доступ к валютным операциям в американской юрисдикции.

«Новая эпоха»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что американский доллар является глобальной конвертируемой валютой. Оценка контрактов в долларах заметно упрощает процесс расчёта между контрагентами в международной торговле. По данным международной организации межбанковских расчётов SWIFT, около 40% платежей осуществляется в американской валюте.

Однако последние годы страны — члены Шанхайской организации сотрудничества , включая Россию, Китай и Индию, обсуждают перспективы отказа от расчётов в долларах. После выхода Трампа из ядерной сделки большой интерес к прекращению использования валюты США испытывает Иран.

«Для отказа от расчётов в долларах нет серьёзных технических сложностей. Если говорить про контракт с Индией, то, скорее всего, наши партнёры просто купят рубли на бирже. Напомню, что в годы холодной войны Москва также избегала долларовых расчётов с Индией. Вместо этого применялись клиринговые рубли, то есть особая форма бартера», — сообщил Фролов.

В то же время эксперт отметил, что контракты в национальных валютах требуют более тщательной процедуры согласования. В частности, в документах на поставку военной техники контрагенты должны учесть возможные последствия экономических рисков — прежде всего колебание курсов валют и уровень инфляции.

«Надо признать, что недолларовые контракты менее удобны для заказчика. Тем не менее многое зависит от политической воли. Индия пошла на сделку в рублях из-за опасений банковского сектора, что США заблокируют им возможность проводить транзакции. По сути, своей санкционной политикой американцы подталкивают Индию, Китай, Иран и Россию отказываться от доллара», — подчеркнул Фролов.

Аналогичной точки зрения придерживается полковник в отставке Виктор Литовкин . В беседе с RT он сообщил, что с большой вероятностью недолларовые контракты на поставку отечественного оружия будут заключены с Китаем и партнёрами РФ по СНГ.