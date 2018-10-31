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Минобороны рассказало о Ту-160 у района учений НАТО
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Минобороны рассказало о полетах Ту-160 рядом с районом учений НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Два российских ракетоносца совершили полет над Норвежским и Баренцевым морями, во время которого их сопровождали норвежские истребители F-16.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 10 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве рассказали, что экипажи Воздушно-космических сил России совершили посадку на аэродром базирования после окончания полета, пишет ТАСС.
Российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана. Ранее отмечалось, что все полеты соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.
Сообщалось, что британские истребители поднялись в воздух над Норвежским морем из-за российских Ту-160.
Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО со времен Холодной войны. В Норвежском море рядом с учениями Россия планирует провести стрельбы с 1 по 3 ноября.
Йенс Столтенберг сказал, что НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в той зоне Норвежского моря, которая близка к району учений альянса. Он выразил надежду, что «действия России будут профессиональны».
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