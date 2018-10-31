Лукашенко усомнился в выходе США из ДРСМД

Лукашенко считает, что США не выйдут из ДРСМД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США не выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом информирует РИА Новости.

«Пока эти заявления о ракетах средней и малой дальности, о стратегических наступательных вооружениях и прочее… на уровне заявлений политиков и трескотни в СМИ. Мы пока с этой трескотнёй справляемся… Наблюдаю за ним (президентом США. — RT), немножко разбираюсь, я уже старый политик, мне кажется, что это некая игра. И мне кажется, что этого никогда не будет», — заявил Лукашенко.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что тема ДРСМД будет обсуждаться на встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

20 октября Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.