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Лукашенко усомнился в выходе США из ДРСМД
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Лукашенко считает, что США не выйдут из ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США не выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом информирует РИА Новости.
«Пока эти заявления о ракетах средней и малой дальности, о стратегических наступательных вооружениях и прочее… на уровне заявлений политиков и трескотни в СМИ. Мы пока с этой трескотнёй справляемся… Наблюдаю за ним (президентом США. — RT), немножко разбираюсь, я уже старый политик, мне кажется, что это некая игра. И мне кажется, что этого никогда не будет», — заявил Лукашенко.
Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что тема ДРСМД будет обсуждаться на встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
20 октября Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.
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