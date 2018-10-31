НАТО обратилось с требованием к России

НАТО потребовало от России обеспечить соблюдение ракетного договора

Союзники по НАТО потребовали от России «безотлагательного» обеспечения полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Союзники по НАТО вновь призывают Россию безотлагательно обеспечить полное соблюдение договора по РСМД», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Также он сообщил, что все союзники считают соблюдение соглашения ключевым вопросом для евроатлантической безопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, решения США о выходе из Договора было негативно воспринято Европой. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал это решение Вашингтона.