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НАТО обратилось с требованием к России
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НАТО потребовало от России обеспечить соблюдение ракетного договора 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Союзники по НАТО потребовали от России «безотлагательного» обеспечения полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
«Союзники по НАТО вновь призывают Россию безотлагательно обеспечить полное соблюдение договора по РСМД», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
Также он сообщил, что все союзники считают соблюдение соглашения ключевым вопросом для евроатлантической безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, решения США о выходе из Договора было негативно воспринято Европой. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал это решение Вашингтона.
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