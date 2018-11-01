Украина провела стрельбы из С-300 на границе с Крымом

Украина провела ракетные стрельбы на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций, сообщило командование воздушных сил ВС Украины.

"В Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык" состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса— АКМ2, — говорится в сообщении в Facebook.

Накануне сообщалось, что боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались в четверг на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, над открытым морем. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство в районе стрельб над Черным морем закрыто с 1 по 4 ноября.

Киев заверяет, что боевые стрельбы проходили исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с соблюдением всех норм международного права. В рамках боевых стрельб была определена опасная зона выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, что полностью исключает любые угрозы.