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Украина закроет небо над Черным морем
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В Херсонской области Украины проведут ракетные испытания 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ТАСС
На Украине в Херсонской области 1 ноября начнутся испытания управляемых ракет. Об этом информируют «Украинские новости» со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.
«Завтра начнутся лётно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — сказал он.
По его словам, в связи с испытаниями с 1 по 4 ноября «будет закрыто воздушное пространство над Чёрным морем».
Ранее на Украине испытали новый миномётный комплекс.
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