Украина закроет небо над Черным морем

В Херсонской области Украины проведут ракетные испытания

На Украине в Херсонской области 1 ноября начнутся испытания управляемых ракет. Об этом информируют «Украинские новости» со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского.

«Завтра начнутся лётно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — сказал он.

По его словам, в связи с испытаниями с 1 по 4 ноября «будет закрыто воздушное пространство над Чёрным морем».

Ранее на Украине испытали новый миномётный комплекс.