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На учениях ОДКБ отработали прием беженцев
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На учениях ОДКБ на Урале отработали действия по приему беженцев 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сотрудники МВД и представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) отработали деятельность по приему и размещению условных беженцев в лагере в ходе активной фазы совместного учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2018", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По замыслу учений, контингенты стран ОДКБ проводят миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в состав ОДКБ. Для приема беженцев развернут лагерь, который рассчитан на прием около ста человек и обеспечен всем необходимым для проживания, организован контрольно-пропускной пункт, места для размещения и питания. Автомобильная колонна с гуманитарной помощью Международного Комитета Красного Креста доставила гуманитарный груз для обеспечения условных беженцев", — сказали в пресс-службе.
Сотрудники МВД проверили прибывших "беженцев" по Межгосударственному информационному банку данных. "В целях оперативной проверки личности развернут мобильный комплекс эксперта криминалиста "Папилон-М", с помощью которого создаются электронные дактилокарты, фотографирование внешности, особых примет и документов. Военная полиция Центрального военного округа провела досмотр прибывших беженцев. Так как по плану учений лагерь разбит в мусульманской стране, досмотр женщин проводят женщины-военнослужащие", — пояснили в военном округе.
Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ЦВО отработали эвакуацию беженца с гипертоническим кризом.
"В передовой медицинской группе отряда больному была оказана квалифицированная помощь. Тяжелое состояние больного было купировано, произведена подготовка к эвакуации воздушным транспортом", — добавили в ЦВО.
В учениях "Нерушимое братство-2018", которые с 30 октября по 2 ноября проходят в Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Общая численность участников маневров составляет около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты.
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