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Турция создаст систему ПВО дальнего радиуса
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Турция начала разработку системы ПВО дальнего радиуса действия 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна начала разработку национальной системы ПВО дальнего радиуса действия.
"Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper. Первые ее испытания планируется провести к концу 2021 года", — заявил Эрдоган, выступая на презентации новых отечественных технологий оборонной промышленности в Анкаре.
Он добавил, что Турция станет сильной и независимой, если увеличит долю отечественного производства высокотехнологичной продукции.
"Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, но это не предел. Мы и далее будет увеличивать этот показатель", — подчеркнул президент.
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