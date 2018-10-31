Турция создаст систему ПВО дальнего радиуса

Турция начала разработку системы ПВО дальнего радиуса действия

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна начала разработку национальной системы ПВО дальнего радиуса действия.

"Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper. Первые ее испытания планируется провести к концу 2021 года", — заявил Эрдоган, выступая на презентации новых отечественных технологий оборонной промышленности в Анкаре.

Он добавил, что Турция станет сильной и независимой, если увеличит долю отечественного производства высокотехнологичной продукции.