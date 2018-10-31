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Турция собралась создать свою систему ПВО
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Турция начала разработку системы ПВО дальнего радиуса действия 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна начала разработку национальной системы ПВО дальнего радиуса действия.
"Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper. Первые ее испытания планируется провести к концу 2021 года", — заявил Эрдоган, выступая на презентации новых отечественных технологий оборонной промышленности в Анкаре.
Он добавил, что Турция станет сильной и независимой, если увеличит долю отечественного производства высокотехнологичной продукции.
"Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, но это не предел. Мы и далее будет увеличивать этот показатель", — подчеркнул президент.
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