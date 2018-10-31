Ещё
Оценен ущерб от ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОСК оценили ущерб от ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» как незначительный 

Парламентская газета 15 минут назад
Фото: VK.COM/MIL
Инцидент при выводе плавдока авианосца «Адмирал Кузнецов» причинил кораблю незначительный ущерб, сумма будет озвучена позднее, сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Финансовой оценки пока нет, смотрим на фактические повреждения — ничего там такого страшного нет, и я думаю, что справимся своими силами», — сказал он.
Рахманов отметил, что суммы ожидаются небольшие. Он также рассказал, что представители ОСК вошли в состав комиссии, расследующей ЧП с плавучим доком при выводе авианосца, передаёт ТАСС.
В ночь на 30 октября в Мурманске плавучий док ПД-50 затонул при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Корабль получил повреждения при падении на палубу крана. Во время инцидента пострадали четыре человека, они упали в воду.
Ещё одного человека пока не удалось обнаружить, район его поиска расширен, сообщили ТАСС в четверг, 31 октября, в комитете по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Численность спасателей увеличена вдвое, в поисках участвуют водолазы, сотрудники МЧС, задействован беспилотник.
В Минпромторге ТАСС сообщили, что расследованием аварии займётся межведомственная комиссия, в которую войдут представители этого ведомства, а также Минобороны России и заинтересованных организаций. «Окончательно установить причину возможно только после осуществления подъёма плавдока», — сказали в Минпромторге.
Парламентская газета: последние новости
Представитель России заявил в ООН, что США готовятся к войне Косачев считает излишними советы ЕП, не имеющего отношения к Азовскому морю Минобороны разместит комплексы «Самарканд» в 13 воинских частях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Туманова умерла от рака26
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла155
Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы
Путин назвал цели новой миграционной политики348
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»14
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
00:59
Лободу выписали из больницы
Шоу-бизнес
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
01:03
Названы сроки принятия программы «Умный город»
Новости Москвы
01:04
Разнос Рогозиным подчиненных попал на видео
Наука и техника
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение