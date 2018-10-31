Оценен ущерб от ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

В ОСК оценили ущерб от ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» как незначительный

Инцидент при выводе плавдока авианосца «Адмирал Кузнецов» причинил кораблю незначительный ущерб, сумма будет озвучена позднее, сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Финансовой оценки пока нет, смотрим на фактические повреждения — ничего там такого страшного нет, и я думаю, что справимся своими силами», — сказал он.

Рахманов отметил, что суммы ожидаются небольшие. Он также рассказал, что представители ОСК вошли в состав комиссии, расследующей ЧП с плавучим доком при выводе авианосца, передаёт ТАСС.

В ночь на 30 октября в Мурманске плавучий док ПД-50 затонул при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Корабль получил повреждения при падении на палубу крана. Во время инцидента пострадали четыре человека, они упали в воду.

Ещё одного человека пока не удалось обнаружить, район его поиска расширен, сообщили ТАСС в четверг, 31 октября, в комитете по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Численность спасателей увеличена вдвое, в поисках участвуют водолазы, сотрудники МЧС, задействован беспилотник.

В Минпромторге ТАСС сообщили, что расследованием аварии займётся межведомственная комиссия, в которую войдут представители этого ведомства, а также Минобороны России и заинтересованных организаций. «Окончательно установить причину возможно только после осуществления подъёма плавдока», — сказали в Минпромторге.