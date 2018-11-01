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В РФ разрабатывают 17 подводных беспилотников
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В России разрабатывают 17 подводных беспилотников 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Семнадцать беспилотных подводных аппаратов разрабатываются сегодня в России, заявил в среду президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Эту информацию он представил в рамках презентации, посвящённой перспективами отечественного кораблестроения в ближайшие 20 лет. Согласно данным на одном из слайдов, в настоящий момент в РФ разрабатываются 17 подводных беспилотников.
"Мы смотрим на то, что происходит в мире, в том числе на глайдеры, когда подводные аппараты могут двигаться без дозаряда батарей на расстояние до двух экваторов. С принципом все очень просто — у нас пока аппараты приводятся в движения пропеллером, а глайдер всего-навсего за счёт увеличения и уменьшения подъёмной силы, по сути речь идёт о перекачке и сбросе балласта, тем самым он может проходить до 80 тысяч километров", — сказал он, комментируя слайд, посвящённый подводным беспилотникам.
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