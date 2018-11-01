В РФ разрабатывают 17 подводных беспилотников

В России разрабатывают 17 подводных беспилотников

Эту информацию он представил в рамках презентации, посвящённой перспективами отечественного кораблестроения в ближайшие 20 лет. Согласно данным на одном из слайдов, в настоящий момент в РФ разрабатываются 17 подводных беспилотников.