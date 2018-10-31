На Украине испытали новый миномётный комплекс

На Украине прошли испытания нового украинского 120-мм мобильного миномётного комплекса «Барс-8ММК».

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что за испытаниями наблюдал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Комплекс оснащён автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

«Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения — всего 1 минута», — сказал Турчинов.

В конце сентября на Украине провели испытания нового оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты.