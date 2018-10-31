Стратегические ракетоносцы Ту-160 вылетели в район Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.

«Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания. Общая продолжительность полета составит около 10 часов, после чего экипажи Воздушно— космических сил России выполнят посадку на аэродром базирования», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана.

В сентябре из-за двух бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем в небо поднялись истребители Германии и Бельгии.

До этого в Сети было опубликовано видео полета стратегических бомбардировщиков Ту-160 («Белый лебедь») из Саратовской области на Чукотку.