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Ту-160 вылетели в район Баренцева моря
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Стратегические ракетоносцы Ту-160 вылетели в район Баренцева моря 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.
«Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания. Общая продолжительность полета составит около 10 часов, после чего экипажи Воздушно— космических сил России выполнят посадку на аэродром базирования», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана.
В сентябре из-за двух бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем в небо поднялись истребители Германии и Бельгии.
До этого в Сети было опубликовано видео полета стратегических бомбардировщиков Ту-160 («Белый лебедь») из Саратовской области на Чукотку.
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