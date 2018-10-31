НАТО тычет беззубым трезубцем в вымышленного врага

Unzensuriert: НАТО тычет своим беззубым трезубцем в вымышленного врага

На сегодняшний день у НАТО нет реального врага, пишет Unzensuriert. Русский медведь не агрессивен и у него гораздо более покладистый характер, нежели утверждают в альянсе. Автор предлагает задуматься о роспуске военной организации. При этом он уверен, что новая система безопасности в Европе станет хорошим дополнением и обогатит мировую архитектуру безопасности.

НАТО играет мускулами в Северной Европе во время масштабных и очень дорогих учений «Единый Трезубец», пишет Unzensuriert. Но на самом деле тем самым альянс демонстрирует очень наглое поведение и чрезмерную агрессию, по сути, являясь беззубым, считает автор статьи.

После развала Организации Варшавского договора ( ОВД ) в 1991 году в Восточной Европе возник вакуум, и бывшие сателлиты Советского союза тут же попросились в НАТО, чтобы защититься от могущественного соседа России, напоминает издание. НАТО воспользовалось этим моментом слабости России и предложило всем странам членство в альянсе.

К концу 1997 года с Польшей, Чехией и Венгрией были подписаны протоколы о вступлении в НАТО, но полноценными членами альянса они стали только в 1999 году. В 2004 в военную организацию вошли Болгария, Румыния, Словакия, а также бывшие советские республики Эстония, Латвия и Литва. Официальными кандидатами на вступление остаются Босния и Герцеговина, а также Македония. При этом Украина, Грузия и Косово также заинтересованы в том, чтобы стать членами альянса. Нейтральные же страны Европы — Ирландия, Швеция, Финляндия, Мальта, Австрия и Швейцария — сотрудничают с НАТО в рамках программы «Партнёрство за мир».

Россия восприняла безосновательное расширение военной организации на Восток как унижение, отмечает автор. Без сомнения было бы лучше, если бы вместе с объединением Германии враждующие блоки покончили с холодной войной и распустили ОВД и НАТО. Но всё произошло иначе и это во многом предопределило и ситуацию с безопасностью и обороной в Европе, потому что без «мягкой опеки США и опоры на американские военные ресурсы» ЕС бы более целенаправленно занимался укреплением своей собственной обороны.

Сегодня у НАТО нет врага, убеждён автор. Россия, как и в годы холодной войны, — не агрессивный противник. У «русского медведя гораздо более покладистый характер», нежели утверждают в альянсе. При этом роспуск организации не обязательно означает, что отношения Европы и США испортятся. Новая система безопасности в Европе станет хорошим дополнением и обогатит мировую архитектуру безопасности, заключает издание.