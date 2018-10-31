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Военную технику Германии признали непригодной
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Военную технику Германии признали непригодной 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
В Германии заявили о непригодности 60% новой военной техники.
Из 97 единиц крупной военной техники, поставленной в Вооруженные силы Германии в 2017 году, только 38 (около 39 процентов) пригодны для использования. Об этом сообщает Welt со ссылкой на информацию Министерства обороны.
Самое серьезное беспокойство у немецких военных вызывают военно-транспортные самолеты Airbus A400M и боевая машина пехоты Puma. Хотя качество поставляемой техники «продолжает расти», власти требуют, чтобы промышленность «как можно быстрее выполняла обязательства».
Из 71 машин Puma, поставленных в 2017-м, только 27 готовы к использованию, а из восьми A400M — только четыре. Кроме того, всего лишь два из семи новых вертолетов Eurofighter Tiger боеспособны, и только один из четырех новых истребителей Eurofighter может использоваться в настоящее время.
Ранее начальник штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что воздушные силы страны находятся в тяжелом положении и срочно требуют средств на модернизацию вооружения и систем.
Герхартц посетил различные части ВВС и выявил серьезные недостатки. Он выяснил, что некоторые самолеты не используются из-за нехватки запчастей, а срок ремонта самолетов Eurofighter вырос до 14 месяцев — это вдвое больше, чем планировалось.
В мае СМИ сообщали, что только четыре из 128 немецких истребителей Eurofighter боеспособны. Утверждалось, что у самолетов протекают системы охлаждения. У ВВС не оказалось нужных для ремонта комплектующих, так как производство деталей прекратили.
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