Военную технику Германии признали непригодной

Германии заявили о непригодности 60% новой военной техники.

Из 97 единиц крупной военной техники, поставленной в Вооруженные силы Германии в 2017 году, только 38 (около 39 процентов) пригодны для использования. Об этом сообщает Welt со ссылкой на информацию Министерства обороны

Самое серьезное беспокойство у немецких военных вызывают военно-транспортные самолеты Airbus A400M и боевая машина пехоты Puma. Хотя качество поставляемой техники «продолжает расти», власти требуют, чтобы промышленность «как можно быстрее выполняла обязательства».

Из 71 машин Puma, поставленных в 2017-м, только 27 готовы к использованию, а из восьми A400M — только четыре. Кроме того, всего лишь два из семи новых вертолетов Eurofighter Tiger боеспособны, и только один из четырех новых истребителей Eurofighter может использоваться в настоящее время.

Ранее начальник штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что воздушные силы страны находятся в тяжелом положении и срочно требуют средств на модернизацию вооружения и систем.

Герхартц посетил различные части ВВС и выявил серьезные недостатки. Он выяснил, что некоторые самолеты не используются из-за нехватки запчастей, а срок ремонта самолетов Eurofighter вырос до 14 месяцев — это вдвое больше, чем планировалось.

В мае СМИ сообщали, что только четыре из 128 немецких истребителей Eurofighter боеспособны. Утверждалось, что у самолетов протекают системы охлаждения. У ВВС не оказалось нужных для ремонта комплектующих, так как производство деталей прекратили.