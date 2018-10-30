Канада подготовила ответ «российской угрозе» в Арктике, пишут СМИ

Королевский канадский военно-морской флот намерен приобрести британские фрегаты "Тип 26", предназначенные для борьбы с подлодками противника, сообщает Defense News.

Как отмечает издание, постройка этих кораблей в Великобритании началась только прошлым летом, что может спровоцировать задержку поставок и рост стоимости кораблей. Авторы статьи считают, что подобные риски обусловлены желанием как можно скорее найти ответ "российской угрозе" в Арктике.

"Для канадцев оружие для борьбы с субмаринами — очень важный вопрос. Если вас беспокоят русские подводные лодки и угроза с воздуха, тогда "Тип 26" — подходящее решение", — приводит издание слова Брайана Кларка, офицера военно-морских сил США в отставке и аналитика Центра Стратегических и Бюджетных оценок.

Как заявил глава Lockheed Martin Canada, которая займется поставками британских кораблей канадскому флоту, в последние 15 лет западные державы в основном вкладывали средства в развитие противовоздушной обороны, однако теперь стало ясно, что угроза в значительной степени исходит и от подводных лодок.

В общей сложности Канада намерена закупить 15 фрегатов, которые обойдутся правительству в 60 миллиардов долларов.