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Канада подготовила ответ «российской угрозе» в Арктике
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Канада подготовила ответ «российской угрозе» в Арктике, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны России
Королевский канадский военно-морской флот намерен приобрести британские фрегаты "Тип 26", предназначенные для борьбы с подлодками противника, сообщает Defense News.
Как отмечает издание, постройка этих кораблей в Великобритании началась только прошлым летом, что может спровоцировать задержку поставок и рост стоимости кораблей. Авторы статьи считают, что подобные риски обусловлены желанием как можно скорее найти ответ "российской угрозе" в Арктике.
"Для канадцев оружие для борьбы с субмаринами — очень важный вопрос. Если вас беспокоят русские подводные лодки и угроза с воздуха, тогда "Тип 26" — подходящее решение", — приводит издание слова Брайана Кларка, офицера военно-морских сил США в отставке и аналитика Центра Стратегических и Бюджетных оценок.
Как заявил глава Lockheed Martin Canada, которая займется поставками британских кораблей канадскому флоту, в последние 15 лет западные державы в основном вкладывали средства в развитие противовоздушной обороны, однако теперь стало ясно, что угроза в значительной степени исходит и от подводных лодок.
В общей сложности Канада намерена закупить 15 фрегатов, которые обойдутся правительству в 60 миллиардов долларов.
Ранее СМИ сообщали, что страны-члены НАТО намерены заняться разработкой беспилотных морских систем, предназначенных для противодействия угрозе, исходящей от российских субмарин.
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