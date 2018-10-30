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Индия испытала способную нести ядерный заряд ракету
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Индия успешно испытала способную нести ядерную боеголовку ракету 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, которая может нести ядерную боеголовку, сообщили СМИ.
Пуск осуществлен с мобильной пусковой установки на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Ракета Agni-I имеет дальность от 700 до 900 км, передает «Интерфакс».
В июне Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5», которая способна нести ядерную боеголовку. Сообщалось, что индийские войска скоро получат эту ракету на вооружение.
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