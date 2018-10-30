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В США оценили российский беспилотник «Сова»
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Российский биоморфный беспилотник «Сова» высоко оценили в США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Алексей Моисеев
Российский биоморфный разведывательный беспилотник "Сова" привлек внимание за рубежом.
"Биомимикрия позволяет беспилотному летательному аппарату работать в районах, где "обычный" вид БПЛА был бы замечен и устранен", — заявил порталу С4ISRNET сотрудник американского Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт.
По его мнению, дрон идеально подходит для применения в "российской части Евразии", где очень распространены полярные совы и другие крупные хищные птицы. Кроме того, планер в форме птицы будет малозаметен для средств радиоэлектронного наблюдения. Также беспилотник "Сова" достаточно практичен и относительно дешев в производстве, считает эксперт.
"Сделать корпус в виде птицы, а затем оснастить его датчиками и электрическим двигателем довольно просто", — уверен Бендетт.
Напомним, что военный беспилотник в виде полярной совы был представлен в Москве XXII Международной выставке "Интерполитех-2018". Он подходит для выявления бронетехники, ракетных и артиллерийских установок и т.д. "Сова" оборудована лазерной аппаратурой целеуказания, что позволяет ей наводить высокоточное оружие.
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