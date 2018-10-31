В НАТО понадеялись на профессионализм России на учениях

В НАТО надеются на профессионализм России во время учений в Норвегии

Командующий учениями НАТО Trident Juncture, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго надеется, что российские военные во время учебных стрельб в норвежском море будут действовать "мирно и профессионально".

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии. РФ планирует провести 1-3 ноября стрельбы в Норвежском море.

"Россия дала понять и намерена установить зону ограничения полетов в международных водах в районе побережья Норвегии между 1 и 3 ноября. И эта зона ограничения полетов может быть задействована для какой-либо демонстрации ракетных испытаний. Но мы не уверены", — сказал Фогго в ходе телефонного брифинга.