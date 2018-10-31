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В НАТО понадеялись на профессионализм России на учениях
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В НАТО надеются на профессионализм России во время учений в Норвегии 

РИА Новости + ещё 14 32 минуты назад
Фото: REUTERS / Sgt Marc-Andre Gaudreault/NATO JFC Brunssum Imagery/Handout
Командующий учениями НАТО Trident Juncture, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго надеется, что российские военные во время учебных стрельб в норвежском море будут действовать "мирно и профессионально".
Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии. РФ планирует провести 1-3 ноября стрельбы в Норвежском море.
"Россия дала понять и намерена установить зону ограничения полетов в международных водах в районе побережья Норвегии между 1 и 3 ноября. И эта зона ограничения полетов может быть задействована для какой-либо демонстрации ракетных испытаний. Но мы не уверены", — сказал Фогго в ходе телефонного брифинга.
"Насколько нам известно, это не что-то ненормальное. Это происходит в международных водах. Мы справимся с этим. И генсек НАТО разделяет мою точку зрения о том, что мы ожидаем, что если российские вооруженные силы собираются использовать эту зону для каких-либо учений, то они сделают это мирно и профессионально, как мы бы сделали, если бы были в подобных условиях", — добавил Фогго.
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