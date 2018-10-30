Украина провела учения на побережье Азовского моря

Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Украинские пограничники провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи по охране и обороне побережья Азовского моря.

"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, который пытался захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил", — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

В ходе учений пограничники выполнили учебные стрельбы из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью, добавили в ведомстве.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые прошли через Керченский пролив.