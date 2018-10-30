Размещение базы США у границ РФ сочли ошибкой

NI объяснил, почему США не стоит размещать военную базу у российских границ

Эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу назвал возможное размещение американской военной базы "Форт Трамп" в Польше плохой идеей для США и Европы.

По словам Бэндоу, развертывание базы "Форт Трамп" не имеет смысла — во времена Холодной войны это было бы обусловлено обстоятельствами, но сейчас едва ли кто верит, что Москва на самом деле захочет напасть на Польшу. Он отметил, что России нужно, чтобы ее границы были в безопасности. При этом Бэндоу напомнил, что речь идет о ядерной державе.

Кроме того, Европа сама в состоянии поддерживать свою обороноспособность, считает автор.

Бэндоу уверен, что создание новой военной базы приведет к обострению конфронтации между Россией и США. По его мнению, у России и так есть причины для недовольства — например, значительное расширение НАТО , поддержка Вашингтоном государственных переворотов и военная помощь противникам Москвы.

"Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно", — считает эксперт.

Автор отметил, что демонизация России и русофобия толкают США к новой Холодной войне. Эксперт также напомнил, что содержание военных баз в других странах — очень затратное мероприятие, так что, учитывая экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, стоит еще раз подумать о целесообразности такого решения.