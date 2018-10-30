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Корабли ЧФ провели учения по отражению атаки с воздуха
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Корабли ЧФ провели учения по отражению атаки с воздуха 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Фото: Фото отдела информационного обеспечения ЧФ
Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учения, посвящённые отражению атаки с воздуха, сообщает РИА Новости Крым.
Участниками манёвров стали суда «Ейск» и «Поворино».
По сценарию, корабельная противолодочная ударная группа после выполнения задач по поиску подлодки взяла курс на возвращение в пункт базирования. На переходе морем была обнаружена авиация условного противника, роль которой выполняли самолёты СУ-30СМ, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Расчёты ПВО «уничтожили» воздушные средства.
Ранее сообщалось, что лётчики Балтийского флота на учениях уничтожили субмарину противника.
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