Раскрыт леденящий кровь план США

Haber7 (Турция): леденящий кровь план США

По Идлибу, где в рамках соглашения, достигнутого между Турцией и Россией, начался процесс деэскалации конфликта, США готовятся наносить удары. Создатель и командир Свободной сирийской армии Рияд аль-Асад (Riyad Esad), отметивший, что для этого Америка будет использовать в качестве предлога ИГИЛ и «Аль-Каиду» (запрещены в РФ — прим. ред.), сказал:

«Цель США — саботировать мирный процесс. Они сделают все ради этой цели».

Задержано 90 игиловцев

Аль-Асад сообщил, что террористов ИГИЛ разными путями перемещают из Дейр-эз-Зора в Идлиб. В ходе точечных операций, проведенных в центре Идлиба, районах Сармина, Серакиба и Деркуша, сирийскими оппозиционными группами было задержано 90 террористов ИГИЛ.

«Перспектива обеспечения мира в Идлибе разрушила планы США, — отметил аль-Асад. — Чтобы изменить условия в свою пользу, они перебрасывают террористов в регион. Число игиловцев, проникнувших в Идлиб за последние четыре месяца, превысило 250».

Во всем признались

А террористы ИГИЛ, которые прибыли в Идлиб из Дейр-эз-Зора и были задержаны в результате специальных операций, рассказали, что они готовились провозгласить Идлиб вилайетом террористического квазихалифата. В скором времени они планировали начать акции саботажа режима прекращения огня и широкомасштабный конфликт в Идлибе. Террористы признались, что в процессе переброски из Дейр-эз-Зора их поддерживали США, РПК и режим Асада.

Комментарии читателей:

Rıfkı: Отдайте этих американских псов под международный суд за содействие и пособничество терроризму. Возможно, ничего не будет, но мир должен знать правду.

57.Alay: Друг и союзник Америка.

avşar: США — шакал самый что ни на есть. Да проклянет Аллах деспотов.

Ömer: Кто-нибудь, кроме нас, говорит: «Пусть Асад уйдет»? Истинные намерения США налицо…

ercu: При таком развитии событий мы можем опоздать в Манбидже.

Filozof: Если мы не вышвырнем США отсюда, они нам не дадут покоя.

Meta: США нам не союзник, а наоборот, враг.

ali: США первым делом создают врага, а затем пытаются достичь своих целей под предлогом зачистки этого врага.

Selam: Если страны региона будут работать вместе с Россией, США не смогут достичь своих целей. У нас нет другого выхода. Америка стремится нарушить покой в регионе и в конечном счете добиться реализации своих гяурских стремлений…

Gökhan: США и Израиль — самая большая угроза для нашей страны. Точка… События 15 июля 2016 года — главное доказательство этого…

Misafir: Сегодня США тайно или явно, создавая хаос и смуту на Ближнем Востоке, продолжают преследовать цель эксплуатировать этот регион. Они не желают оказаться исключенными из этого региона. С этой целью они продолжают использовать в этом регионе в качестве инструмента реализации своих интересов такие террористические организации, как РПК или ИГИЛ. Продолжают использовать лояльные им режимы в Саудовской Аравии и ОАЭ в качестве субподрядчиков. Есть администрация США , которая, несмотря на гуманитарные трагедии в Йемене и Палестине, находится в фарватере Израиля. У очень многих стран — свои расчеты и интересы в этом регионе. Лишь Турция относится к региону независимо от какой бы то ни было идеологии, из гуманитарных соображений и соображений безопасности.

Serdar: США собственно и есть террор.

martli: США и Израиль — создатели и руководители всех террористических организаций.

bulent: США всегда подпитывают террор, говоря: «Я борюсь с терроризмом». А так называемая «борьба» — это подпитка, обучение, логистическая поддержка и прочее.

kemal: Турция должна обзавестись атомной бомбой, другого выхода нет.

kral faruk: kemal, точно, это единственный путь спасения.

Nur: kemal, допустим, обзавелась, и на кого сбросит…

Hakan 1: Давайте незамедлительно вынесем это на рассмотрение Международного суда ООН , почему мы не бьем тревогу на весь мир, чего мы ждем?

gökhan: Каждый день ожидания работает против Турции. Нужно прямо сейчас оторвать змее голову, потому что когда она превратится в дракона, война будет неизбежна и будет сложнее. Сейчас в результате операции по тотальному уничтожению в Манбидже, на востоке от Евфрата можно вырвать с корнем все элементы РПК.

Vatandaş: За каждую скверность, за каждую каплю крови ответственность несут террористические государства США и Израиль.

Kerem Ali: Слава богу, у меня нет страстной любви к товарам американского производства.