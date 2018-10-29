США отыскали «невидимые» российские подлодки

Американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».

Как отмечает издание, в настоящее время США активно отрабатывают новые способы обнаружения субмарин. Так, когда офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion на карту расположения российских подлодок в ходе учений, оказалось, что все десять точек поворота его маршрута приходятся на места, где располагались субмарины.

«То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке», — поясняет автор публикации. По его словам, масштаб угрозы со стороны самолетов потенциального противника не вполне осознается российскими военными, в частности, из-за того, что «отечественная противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня».

Кроме того, отмечает издание, серьезным тактическим недостатком, связанным с субмаринами, является и то, что даже при одинаковом уровне шумности российские подлодки «Северодвинск» и «Казань» существенно уступают американским «Вирджинии» и «Сивульфу».