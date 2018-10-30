К чему может привести вражда между США и Китаем

К чему может привести рост напряжённости между США и Китаем в Тихом океане

США продолжат операции по поддержанию «свободы навигации» в Южно-Китайском море, несмотря на недавний инцидент, когда произошло опасное сближение между кораблём американских ВМС и китайским эсминцем. Об этом на совместной с филиппинскими военными конференции в Маниле заявил адмирал Джон Ричардсон . Его выступление состоялось через несколько дней после того, как лидер КНР Си Цзиньпин отдал своим военачальникам распоряжение готовиться к конфронтации в Тихоокеанском регионе. Как отмечают эксперты, ни одна из держав не готова идти на компромисс в вопросе спорных территорий в Южно-Китайском море. Впрочем, по мнению аналитиков, в ближайшее время не стоит ожидать начала открытого военного противостояния.

Во время конференции с филиппинскими военными чиновниками в Маниле адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявил, что действия в рамках программы свободы навигации в Южно-Китайском море будут продолжены, несмотря на недовольство КНР.

«Мы будем продолжать действия в рамках программы по свободе навигации. Мы проводим десятки таких операций по всему миру, чтобы обозначить нашу позицию по нелегитимным притязаниям в морском пространстве», — цитирует Ричардсона Associated Press.

Госдепартамент. Американская программа свободной навигации действует уже несколько десятилетий. Она была инициирована ещё в 1979 году, отметил ранее в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО Павел Гудев. Программу курируют Пентагон

Напомним, в начале октября рядом со спорным архипелагом Спратли произошло опасное сближение американского эсминца USS Decatur и эскадренного миноносца ВМС Китая «Лоян». Кроме того, в мае 2018 года американский эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam прошли на расстоянии 12 морских миль от спорных Парасельских островов. Тогда в Минобороны КНР охарактеризовали подобные действия США как «серьёзное нарушение суверенитета».

Вьетнамом и Акватория Южно-Китайского моря и находящиеся в ней группы островов оспариваются сразу несколькими государствами: Китаем, Японией Филиппинами . Присутствие в регионе американских кораблей Вашингтон объясняет необходимостью «обеспечения свободы навигации». При этом Соединённые Штаты обвиняют Пекин в строительстве в море искусственных островов с целью последующего размещения на них военных баз. Китайская сторона опровергает эти обвинения и заявляет о попытках США обострить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Нерегиональное вмешательство

Глава китайской дипломатии Ван И, который также находился с визитом на Филиппинах, призвал страны Юго-Восточной Азии совместно противостоять иностранному вмешательству. По его словам, «нерегиональные державы» своим присутствием осуществляют провокации и демонстрацию силы в Южно-Китайском море.

«Мы должны взаимодействовать и отстаивать свои интересы перед лицом внешнего вмешательства и дезорганизации, поскольку сотрудничество Китая, Филиппин и других государств Южно-Китайского моря направлено на поддержание мира и стабильности», — приводит Associated Press слова министра иностранных дел КНР.

В ходе своей пресс-конференции Ван И также сообщил, что китайская и филиппинская службы береговой охраны создали совместную горячую линию для предотвращения конфликтных ситуаций в спорных водах.

«Подобные механизмы помогут эффективно разрешать непредвиденные ситуации и предотвращать недопонимание. Китай готов организовать подобные механизмы с другими странами, имеющими притязания в регионе, чтобы развивать диалог и вовремя справляться с экстренными ситуациями в случае их возникновения», — подчеркнул глава МИД КНР.

Региональное усиление

За несколько дней до заявления американского адмирала, во время инспекционной поездки в провинцию Гуандун председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ об усилении военного командования, которое осуществляет контроль над Южно-Китайским морем и Тайванем. Государственный телеканал СCTV сообщает, что китайский лидер призвал военачальников повышать боеготовность и совершенствовать навыки ведения военных действий.

«Необходимо сконцентрироваться на подготовке к войне. Мы должны учитывать возможность любого развития событий и составить планы действий в любых чрезвычайных ситуациях. Мы должны повысить боеготовность, провести совместные и конфронтационные учения, чтобы усовершенствовать навыки наших военнослужащих и подготовиться к войне», — заявил китайский лидер.

За день до обращения председателя КНР к военному руководству министр обороны Вэй Фэнхе заявил, что Китай никогда не откажется от Тайваня.

Готовность на 15 лет

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает весьма вероятной возможность вооружённого столкновения между Америкой и Китаем в течение ближайших 15 лет. С таким заявлением он выступил на конференции по безопасности в Варшаве, отметив, что, в то время как Вашингтон фокусируется на Азиатско-Тихоокеанском регионе, союзникам США в Европе нужно активнее укреплять свои возможности по сдерживанию России.

«Я думаю, через 15 лет мы будем находиться в состоянии войны с Китаем. Это не неизбежность, но шансы очень высоки. У США нет возможности справляться со всеми своими задачами в Европе и одновременно сдерживать китайскую угрозу в Тихом океане», — приводит слова Ходжеса издание Military Times.

Ранее Military Times провело среди своих читателей — действующих и бывших военнослужащих ВС США — опрос, согласно которому 46% из них считают, что Вашингтон в ближайшее время окажется втянутым в полномасштабный военный конфликт. При этом 69% опрошенных военных именно Китай назвали серьёзной угрозой США.

В ожидании инцидента

Василий Кашин. Заявления о необходимости готовиться к войне Си Цзиньпин и военное руководство КНР делают уже не в первый раз, напоминает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

«Это устоявшаяся позиция Пекина, которая озвучивается достаточно регулярно. Разумеется, в такой форме она повторяется, когда происходит очередное обострение отношений с США, которое как раз наблюдается в настоящее время», — отметил политолог.

По его словам, несмотря на то, что это достаточно жёсткое заявление, оно не является беспрецедентным. Кроме того, отметил Василий Кашин, Южное военное командование сейчас является приоритетным для Пекина — туда направляются новые виды техники, в частности, там впервые были развёрнуты китайские истребители пятого поколения J-20. Неудивительно, что этому военному округу Си Цзиньпин уделяет особое внимание, добавил политолог.

«Ситуация вокруг Южно-Китайского моря и Тайваня ухудшается постепенно, и какого-то скачка к моменту, с которого мы будем стоять перед угрозой войны, сейчас нет. В перспективе в этом регионе будет продолжаться рост напряжённости, и вероятность столкновения будет расти. Но пока говорить о том, что мы стоим на краю опасной конфронтации, преждевременно», — отметил Василий Кашин.

Встречным курсом

Противостояние Китая и США в Тихоокеанском регионе обусловлено интересами обоих государств, отмечает профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.

«Китай хочет обезопасить себя с моря, держать близлежащую акваторию под своим контролем и не отдавать её сверхдержаве, которая может перекрыть Пекину кислород. Сами США вслед за британцами строят своё глобальное доминирование за счёт контроля над морскими коммуникациями, и этот самый важный элемент своей мощи никому уступать не собираются», — пояснил в беседе с RT Братерский.

Однако, несмотря на лидерство США в военно-морском плане, Китай продолжает наращивать свои собственные возможности, добавил эксперт.

«Эти страны движутся прямо противоположными курсами. Как мне кажется, если представлять, где в мире сегодня вероятен военный конфликт с участием сверхдержав, то это не Сирия, где опасались столкновения российских и западных сил, а Южно-Китайское море», — подчеркнул Братерский.

По его мнению, нынешнею ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно назвать динамичной.