Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике

Расположившиеся в столице Исландии солдаты армии США почти уничтожили запасы пива в местных барах и ресторанах. Об этом 28 октября сообщил журнал Newsweek

Более шести тысяч американских военных провели выходные в Рейкьявике . За время их прибывания в городе в большинстве баров и ресторанов закончилось пиво, и местным пивоварням пришлось срочно поставлять в заведения дополнительные пивные бочки.

Особой популярностью пользовалось светлое пиво местного производства, его американцы предпочитали импортированным в Исландию маркам напитка.

Солдаты вооруженных сил США квартировались в Рейкьявике по пути в Скандинавию — там готовятся развернуться крупнейшие со времен Холодной войны стратегические учения НАТО

Учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») пройдут в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. В их рамках впервые за 31 год в Норвежское море войдет авианосец ВМС США « Гарри Трумэн ».

Как ранее заявлял главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, это демонстрация того, что Соединенные Штаты и их союзники «готовы противостоять растущей российской угрозе».