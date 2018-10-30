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Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике
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Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Расположившиеся в столице Исландии солдаты армии США почти уничтожили запасы пива в местных барах и ресторанах. Об этом 28 октября сообщил журнал Newsweek.
Более шести тысяч американских военных провели выходные в Рейкьявике. За время их прибывания в городе в большинстве баров и ресторанов закончилось пиво, и местным пивоварням пришлось срочно поставлять в заведения дополнительные пивные бочки.
Особой популярностью пользовалось светлое пиво местного производства, его американцы предпочитали импортированным в Исландию маркам напитка.
Солдаты вооруженных сил США квартировались в Рейкьявике по пути в Скандинавию — там готовятся развернуться крупнейшие со времен Холодной войны стратегические учения НАТО.
Учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») пройдут в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. В их рамках впервые за 31 год в Норвежское море войдет авианосец ВМС США «Гарри Трумэн».
Как ранее заявлял главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, это демонстрация того, что Соединенные Штаты и их союзники «готовы противостоять растущей российской угрозе».
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