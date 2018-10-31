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Трамп пытается остановить «караваны мигрантов» в США
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Трамп отправит 15 тыс. военных на границу с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов 

ТАСС + ещё 23 58 минут назад
Фото: © AP Photo/J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из нескольких тысяч человек, направляющиеся к границе. Слова Трампа в среду передает агентство Reuters.
Ранее в министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы.
По территории Мексики сейчас к США направляется караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовала еще одна колонна — из Сальвадора. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе групп мигрантов. Глава Белого дома также заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.
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