Трамп пытается остановить «караваны мигрантов» в США

Трамп отправит 15 тыс. военных на границу с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов

Ранее в министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы.

По территории Мексики сейчас к США направляется караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовала еще одна колонна — из Сальвадора. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе групп мигрантов. Глава Белого дома также заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.