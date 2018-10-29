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На «Валдае» рассказали о будущем НАТО
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На «Валдае» рассказали о будущем НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Дискуссионный клуб «Валдай» представил доклад «Будущее НАТО: источники неопределенности и возможные сценарии развития», в котором рассказал о том, что ждать России от отношений с крупнейшим в мире военным альянсом.
Доклад на 63 страницах представлен на сайте дискуссионного клуба.
В документе указывается, что отношения между участниками НАТО «никогда не были беспроблемными», а долговечность обусловлена «неоднократным пересмотром мандата организации».
«В настоящее время адаптивные способности НАТО проходят очередную проверку — возможно самую серьезную с момента переоценки миссии Альянса после завершения Холодной войны», — говорится в докладе.
Целью документа называется выявление вариативности сценариев развития НАТО на ближайшее десятилетие.
В итоге эксперты дискуссионного клуба пришли к выводу, что наибольшее влияние на консолидацию членов альянса продолжит оказывать сохранение американского военного присутствия в Европе. При этом обострение взаимной критики членами сообщества называется не симптомом приближающегося разрыва, а новым «этапом торга относительно условий сотрудничества».
Подчеркивается, что при неизбежности отдельных изменений весьма вероятным представляется «сохранение устоявшейся модели отношений в рамках НАТО» — то есть эксплуатация американских военно-стратегических гарантий их партнерами в обмен на политическую лояльность и ограниченную военную поддержку. При этом указывается на неготовность членов альянса разделять с США бремя издержек.
«Апокалиптические ожидания» относительно распада НАТО эксперты называют «гиперболизированными».
«Тем не менее, Североатлантический альянс вполне способен оставаться действенной структурой даже в случае ослабления либеральных сил в государствах-членах, особенно в случае сохранения активной роли Соединенных Штатов», — говорится в докладе.
Весьма вероятным называется сохранение «сдерживания России» как одной из задач НАТО, но указывается, что приоритетность этой задачи не равнозначна для государств-членов.
«В этой связи, несмотря на трудности возврата к конструктивному взаимодействию между Россией и НАТО, Москва может снизить накал нынешнего противостояния за счет понижения значимости текущих противоречий в повестке Альянса», — отмечается в докладе.
Роль НАТО в усилиях Запада по сдерживанию России в целом называется «скорее вспомогательной и отвлекающей, нежели центральной».
«НАТО будет оставаться центральным институтом трансатлантической координации, обеспечивающим также проекцию силы государств-членов в прилегающих регионах. При этом его реальный военно-политический потенциал будет, в первую очередь, обеспечиваться Соединенными Штатами, а европейские союзники продолжат выполнять вспомогательные роли», — говорится в докладе.
Это развитие событий называется «не худшим сценарием для Москвы». В докладе подчеркивают, что в России значение НАТО «нередко преувеличивается», так как альянс реально не способен на «единство и эффективность».
«Уровень реального военно-политического давления (на Россию), скорее всего, будет оставаться ограниченным (существенно ниже уровня Холодной войны, с которой нередко сравнивают современную ситуацию). Реальные попытки Запада по противодействию Москве в настоящее время осуществляются через другие механизмы. Большие опасения России может вызывать продолжение экспедиционной деятельности Альянса, которая воспринимается как источник дестабилизирующих воздействий и инструмент навязывания американского влияния», — отметили эксперты дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО своими попытками «сдерживать Россию» возвращает Европу во времена холодной войны и провоцирует новую гонку вооружений.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в НАТО представляют сценарий «нападения России на Европу».
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