На «Валдае» рассказали о будущем НАТО

Доклад на 63 страницах представлен на сайте дискуссионного клуба.

В документе указывается, что отношения между участниками НАТО «никогда не были беспроблемными», а долговечность обусловлена «неоднократным пересмотром мандата организации».

«В настоящее время адаптивные способности НАТО проходят очередную проверку — возможно самую серьезную с момента переоценки миссии Альянса после завершения Холодной войны», — говорится в докладе.

Целью документа называется выявление вариативности сценариев развития НАТО на ближайшее десятилетие.

В итоге эксперты дискуссионного клуба пришли к выводу, что наибольшее влияние на консолидацию членов альянса продолжит оказывать сохранение американского военного присутствия в Европе. При этом обострение взаимной критики членами сообщества называется не симптомом приближающегося разрыва, а новым «этапом торга относительно условий сотрудничества».

Подчеркивается, что при неизбежности отдельных изменений весьма вероятным представляется «сохранение устоявшейся модели отношений в рамках НАТО» — то есть эксплуатация американских военно-стратегических гарантий их партнерами в обмен на политическую лояльность и ограниченную военную поддержку. При этом указывается на неготовность членов альянса разделять с США бремя издержек.

«Апокалиптические ожидания» относительно распада НАТО эксперты называют «гиперболизированными».

«Тем не менее, Североатлантический альянс вполне способен оставаться действенной структурой даже в случае ослабления либеральных сил в государствах-членах, особенно в случае сохранения активной роли Соединенных Штатов», — говорится в докладе.

Весьма вероятным называется сохранение «сдерживания России» как одной из задач НАТО, но указывается, что приоритетность этой задачи не равнозначна для государств-членов.

«В этой связи, несмотря на трудности возврата к конструктивному взаимодействию между Россией и НАТО, Москва может снизить накал нынешнего противостояния за счет понижения значимости текущих противоречий в повестке Альянса», — отмечается в докладе.

Роль НАТО в усилиях Запада по сдерживанию России в целом называется «скорее вспомогательной и отвлекающей, нежели центральной».

«НАТО будет оставаться центральным институтом трансатлантической координации, обеспечивающим также проекцию силы государств-членов в прилегающих регионах. При этом его реальный военно-политический потенциал будет, в первую очередь, обеспечиваться Соединенными Штатами, а европейские союзники продолжат выполнять вспомогательные роли», — говорится в докладе.

Это развитие событий называется «не худшим сценарием для Москвы». В докладе подчеркивают, что в России значение НАТО «нередко преувеличивается», так как альянс реально не способен на «единство и эффективность».

«Уровень реального военно-политического давления (на Россию), скорее всего, будет оставаться ограниченным (существенно ниже уровня Холодной войны, с которой нередко сравнивают современную ситуацию). Реальные попытки Запада по противодействию Москве в настоящее время осуществляются через другие механизмы. Большие опасения России может вызывать продолжение экспедиционной деятельности Альянса, которая воспринимается как источник дестабилизирующих воздействий и инструмент навязывания американского влияния», — отметили эксперты дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО своими попытками «сдерживать Россию» возвращает Европу во времена холодной войны и провоцирует новую гонку вооружений.