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В США показали новые топливозаправщики-невидимки
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В США показали новые топливозаправщики-невидимки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появилось видео с демонстрацией перспективных топливозаправщиков для американской авиации, разработанные Lockheed Martin; представлены роботизированный заправщик с технологией стелс KC-Z и небольшой беспилотный заправщик MQ-25, которые могут работать в зоне радаров противника.
В аннотации к видео, опубликованному на YouTube, отмечается, что по мере того, как Китай и Россия «становятся все более агрессивными», перед ВВС США возникает задача летать на большие расстояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в европейскую часть России — регионы, которые защищены истребителями противника и ракетами типа «земля-воздух».
Для этого, как отмечают на видео, необходимы малозаметные топливозаправщики, к тому же способные приземляться на палубу авианосца.
На видео представлены проект роботизированного стелс-топливозаправщика KC-Z и дрон с технологией невидимости MQ-25 с большим диапазоном.
В видео говорится, что эти топливозаправщики могли быть действовать в зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (A2/AD).
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