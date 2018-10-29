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Таджикистан откажется от советских воинских званий
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Таджикистан решил отказаться от советских воинских званий 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В армии Таджикистана решили больше не использовать воинские звания, оставшиеся с советских времен, сообщил глава отдела Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахим Зулфониен.
Специальная группа, состоящая из ученых, историков, военных должна была утвердить таджикские воинские звания, а также перевести на государственный язык военную терминологию и названия воинских подразделений. Зулфониен отметил, что для этого изучались древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов, передает РИА «Новости».
«Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан — садавар, подполковник — лашкарер, полковник — сарлашкар», — сказал глава отдела.
Пока не принято решение по переводу званий высшего офицерского состава — речь идет о званиях генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.
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