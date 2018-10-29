«Единый трезубец — 2018»: кто контролирует Норвежское море? Маневры НАТО как ответ Путину

Stern (Германия) . Даже если кто-то действительно вздумает напасть на Насколько убедительна демонстрация военной мощи НАТО , ради которой затеяли масштабные учения «Единый трезубец»? Учения не устранят недостаток общей боеготовности, констатирует. Даже если кто-то действительно вздумает напасть на Норвегию , то маловероятно, что он объявит о своих планах предварительно за год, чтобы страны НАТО успели обеспечить солдат шерстяными носками.

Россия наращивает свою военную мощь на севере. Теперь подоспел ответ со стороны НАТО: альянс проведет учения, в ходе которых отработает защиту территории Норвегии. Однако возникает вопрос: а насколько, собственно, реалистичны такие дорогостоящие маневры?

НАТО против России — к такому едва скрываемому мотиву военных учений все уже успели привыкнуть. В последние годы в рамках таких маневров концентрировались главным образом на Прибалтике. Теперь на очереди Норвегия.

На побережье Балтийского моря есть Сувалкский коридор. Считается, что этот небольшой перешеек между Польшей Литвой — своеобразная «ахиллесова пята» НАТО, потому что если России удастся «отрезать» этот перешеек, то отрезанными окажутся и все страны Балтии. Это название перекликается с названием «Фульдский коридор». Именно там теоретически состоялось бы решающее сражение Третьей мировой войны, и если бы войскам стран Варшавского договора удалось прорваться там на Запад, то он, как считалось, потерял бы значительную часть Европы. Поэтому было необходимо всеми возможными средствами (в том числе ядерными минами) сдержать силы противника на автомобильной развязке у местечка Хаттенбах в федеральной земле Гессен.

Нынешние учения «Единый трезубец — 2018» состоятся в Норвегии, за Полярным кругом. Почему именно в Норвегии? Она играет ключевую роль для всего региона, в котором Россия в последние годы наращивает и модернизирует свое оружие.

НАТО против России: битва в цифрах

Если рассматривать исключительно цифры, то в этом году Россия закрепила преимущество за собой. В учениях НАТО примут участие 50 тысяч солдат, 10 тысяч единиц боевой техники, в том числе танков, 250 самолетов и 65 кораблей. Путин в свою очередь приказал, чтобы в аналогичных учениях «Восток-2018» были задействованы почти 300 тысяч солдат, 36 тысяч танков и бронетранспортеров, 1000 самолетов и 80 боевых кораблей.

Учения на севере Норвегии призваны дать ответ на вопрос: кто контролирует Крайний Север? Россия считает Северный Ледовитый океан своим. Москва придает этому региону большое значение, потому что претендует на значительную часть морской поверхности, под которой скрывается российский шельф. С целью контроля над этим регионом были созданы специальные войска. Россия приводит в порядок старые заброшенные военные базы в Арктике и перебрасывает туда военную технику. Весьма примечательна программа по модернизации 3 тысяч законсервированных когда-то танков Т-84. Двигатели этих разработанных еще во времена СССР легких и быстроходных танков приспособлены к работе при экстремально низких температурах. Кроме того, нельзя не упомянуть обеспечение Северного флота новым оружием и техникой, в том числе современными ледоколами.

Значение Севера

Во времена Холодной войны Северный полюс был важен лишь по одной причине: через него пролегал бы путь межконтинентальных ракет обеих сверхдержав, которые они запускали бы друг по другу. Защитить от них были призваны радары и ракеты-перехватчики обеих сторон. Сейчас же Крайний Север имеет в первую очередь большое экономическое значение: если в случае глобального потепления начнет таять полярная «шапка» Земли, то через Арктику пройдет морской путь между Азией и Европой — севернее Сибири. Этот маршрут намного короче, чем южный маршрут вокруг Африки — и он будет пролегать преимущественно через территориальные воды России. Таким образом, могущественные военно-морские силы США остались бы не у дел. Так что единственным местом, где Запад может контролировать ситуацию, является Норвегия. И именно там НАТО собирается отрабатывать действия на случай агрессии извне.

В то время как в учениях России участвуют преимущественно ее собственные войсковые подразделения, в маневрах НАТО примут участие силы разных стран, чтобы отрабатывать различные совместные действия.

Впервые за 27 лет в воды выше Северного полярного круга вошел авианосец США — « Гарри Трумэн ». Экстремально низкие температуры и сложные погодные условия предъявляют высокие требования ко всем кораблям, но использование в таких обстоятельствах палубной авиации едва ли уместно. Однако военная мощь США базируется на том, что их сухопутные войска по всему миру получают поддержку со стороны палубной авиации американского флота. И в случае реального конфликта на Крайнем Севере НАТО не может позволить себе обойтись без этих сил.

Давно запланированные военные игрища НАТО

Остается, однако, открытым вопрос о том, насколько убедительны подобные маневры. В ходе любых учений отрабатывается действия в пределах заранее известных границ. Но сейчас к этому добавилась еще одна проблема: недостаток боеготовности западных войск, а также их обеспечения благодаря этим дорогостоящим учениям устранить в любом случае не удастся. 50 тысяч солдат — это количество представляется, конечно, внушительным, но крупнейшая европейская страна НАТО, Германия, направит лишь около 8 тысяч военнослужащих. Если окажется, что в казармах им недостает оснащения, то его будут собирать по разным подразделениям, которые, в свою очередь, этого оснащения лишатся. Кроме того, это займет довольно продолжительное время. Если солдатам не хватит теплой одежды, то ее придется дополнительно производить. Прямо сейчас в состоянии боеготовности находятся всего 8 тысяч солдат. В случае реальной большой войны этого будет слишком мало. Если же предположить, что кто-то действительно вздумает напасть на Норвегию, то маловероятно, что он объявит о своих планах предварительно за год, чтобы страны НАТО успели обеспечить своих солдат шерстяными носками.