Ещё
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии 

Lenta.ru 1 час назад
Вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию обороняться. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».
«Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи», — заявил он.
По словам представителя МИД, Москве придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. При таком сценарии Россия также будет вынуждена «выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны», добавил он.
"Украина либо вступит в НАТО, либо в Россию"
В то же время Келин отметил, что вряд ли вступление Украины и Грузии в НАТО произойдет в ближайшее время.
«Но если отношения будут запущены, если наши западные — партнерами уже и не назовешь — пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться», — заявил он.
В сентябре премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ее вступление в НАТО будет полезным для России, поскольку данный шаг укрепит стабильность на Кавказе.
12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдет в состав НАТО. Он отметил, что впечатлен реформами, которые последнее время проводит Тбилиси.
В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. В августе этого года советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что стране еще многое нужно сделать для членства в альянсе.
Последние новости
Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой В России появится еще один мегапроект Все находившиеся на борту упавшего в Индонезии самолета погибли
Комментарии140
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым27
Меркель решила покинуть свой пост92
Участник сюжета «расплескалась синева» покончил с собой41
Рыбин и Сенчукова сделали еще одно признание6
Запашный назвал виновных в нападении львицы на ребенка
Видео
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
04:27
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Армия Войска
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
01:40
На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»
Политика
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
00:26
Прощание с Караченцовым вызвало переполох
Шоу-бизнес
00:53
Участник сюжета «расплескалась синева» покончил с собой
Происшествия
00:53
На НТВ прокомментировали смерть своего журналиста
Происшествия
01:30
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение