Ещё
МИД назвал условие нормализации отношений с НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД назвали условие нормализации отношений России и НАТО 

RT на русском + ещё 19 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае, если Североатлантический альянс не откажется от конфронтации, речи о нормализации отношений России и НАТО быть не может.
Об этом сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день для нас очевидно, что если возвращаться к отношениям Россия-НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — заявил он.
Ранее Грушко заявил, что учения альянса Trident Juncture в Норвегии показывают стремление альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что указанные мероприятия в Северной Европе носят чёткую антироссийскую направленность.
RT на русском: последние новости
В МИД рассказали о разном отношении к войне в США и России В Крыму прокомментировали слова Могерини об Азовском море Корвет «Громкий» начал ходовые испытания в Приморье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владимир Бородин погиб в ДТП39
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня10
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ92
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца218
Названы зарплаты российских наемников ИГ54
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение