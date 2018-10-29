МИД назвал условие нормализации отношений с НАТО

В МИД назвали условие нормализации отношений России и НАТО

Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день для нас очевидно, что если возвращаться к отношениям Россия-НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — заявил он.

Ранее Грушко заявил, что учения альянса Trident Juncture в Норвегии показывают стремление альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что указанные мероприятия в Северной Европе носят чёткую антироссийскую направленность.