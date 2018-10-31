Контракт на С-400 для Индии подписали в рублях

Юрий Борисов. Контракт на поставку комплексов С-400 в Индию заключен в рублях, сообщил вице-премьер России «Контракт заключен в рублях», — сказал он, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Россия со своими партнёрами по военно-техническому сотрудничеству перейдет в расчеты в национальных валютах вместо использования долларов. Борисов также отметил, что контракт на закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Он не уточнил объемы опциона. Он также отметил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» в срок выполнит гособоронзаказ на поставку комплексов С-400 в российскую армию даже при наличии крупных иностранных заказов. «Алмаз-Антей», конечно, будет сейчас наращивать производство. Действительно, предприятие получило большой объем экспортных поставок и очень большой пакет предложений, многие хотят купить российские комплексы ПВО. Плюс по два бригадных комплекта ежегодно мы ставим на вооружение в России. Поэтому мы на коллегии ВПК рассматривали возможности баланса производства, чтобы не было узких мест», — рассказал Борисов. На прошлой неделе источник раскрыл детали поставки С-400 Турции. До этого в минобороны Турции сообщили, что начало установки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции планируется на октябрь 2019 года.